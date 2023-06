Vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công: Một cán bộ công an chuyển viện

TPO - Một cán bộ công an ở Đắk Lắk vừa được chuyển từ bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên xuống Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tiếp. Đây là cán bộ bị thương trong vụ 2 trụ sở xã bị một nhóm đối tượng tấn công.

Sáng 22/6, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Thượng úy Đ.Đ.B (Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) vừa được chuyển từ bệnh viện này xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị. Thượng úy B. bị thương nặng trong vụ 2 trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur (thuộc huyện Cư Kuin) bị một nhóm đối tượng tấn công vào sáng sớm 11/6.

Tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, Thượng úy B. đã được phẫu thuật cấp cứu, qua giai đoạn nguy kịch, sức khỏe ổn định dần. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vết thương ở vùng bụng nên vết thương lâu liền. Do đó, Thượng úy B. được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị một cách tốt nhất.

Một cán bộ công an khác cũng bị thương nặng trong vụ tấn công trên là Đại úy L.K.C (Công an xã Ea Ktur). Sau khi được phẫu thuật cấp cứu, sức khỏe của đại úy C. đã dần ổn định. Hiện cán bộ này đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng sớm 11/6, tại huyện Cư Kuin, một nhóm người đã nổ súng tấn công 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, làm một số cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân tử vong. Vụ tấn công cũng khiến 2 cán bộ công an xã bị thương.

Hiện cơ quan chức năng đã bắt 74 đối tượng liên quan.