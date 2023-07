Hà Nội: Thông báo kế hoạch thu hồi đất mở rộng trụ sở Bộ Công an ở phố Yết Kiêu

TPO - Sáng 6/7, UBND phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị thông báo về các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, kế hoạch thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản thuộc phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, ông Trịnh Lê Đức – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận (đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bồi thường GPMB), đại diện Bộ Công an và đại diện các hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi thu hồi đất để thực hiện dự án.

Tại hội nghị, ông Dương Minh Đức - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du thông báo về các căn cứ pháp lý, công việc đã triển khai thực hiện Dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu.

Tại Hội nghị, đa số các hộ dân đều đồng tình với chủ trương, chính sách thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện dự án mở rộng trụ sở Bộ Công an 44 Yết Kiêu. Tuy vậy, các hộ dân đều bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ, bồi thường hỗ trợ tái định cư hợp lý để người dân không quá thiệt thòi.

Bà Nguyễn Thị Hướng, nhà số 9 ngõ Hàng Lọng cho biết, hoàn cảnh gia đình bà đang rất khó khăn, nhà có hai bà cháu sống nhờ vào quán nước: “Nếu di chuyển đi, rất mong nhà nước có chính sách hỗ trợ để hai bà cháu ổn định cuộc sống”, bà Hướng nói.

Đại diện Báo Văn Hoá đề xuất: “Cơ quan có hơn 70 cán bộ tại trụ sở báo tại địa chỉ 124 Nguyễn Du. Để hoạt động xuất bản báo không bị ảnh hưởng, đề nghị cơ quan GPMB có cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển trụ sở”.

Ông Nguyễn Quang Trung Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, dự án xây dựng công trình trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu là dự án đầu tư công sử dụng vốn 100% từ ngân sách nhà nước, việc thu hồi đất vì mục đích “quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng” được quy định tại Điều 61, 62 Luật Đất đai năm 2013. Tất cả chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư đều sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc: Công khai, dân chủ, minh bạch.

Lãnh đạo quận cho biết, ngay sau hội nghị này, yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận cử cán bộ phối hợp với UBND phường tiếp tục công khai, niêm yết các chủ trương chính sách, quy định của Nhà nước về thu hồi đất, GPMB thực hiện dự án trong vòng 30 ngày, để các hộ gia đình, cá nhân nắm bắt rõ hơn về các quy định pháp luật, vừa để các hộ dân có điều kiện nghiên cứu, xem xét có phù hợp thông tin với chủ sử dụng đất, diện tích nhà đất, chính sách có được thực hiện công bằng không.

Quận Hai Bà Trưng cũng yêu cầu Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án chỉ đạo Tổ công tác, UBND phường Nguyễn Du sắp xếp lịch theo kế hoạch đã được UBND quận phê duyệt và gửi lịch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tới các hộ dân để triển khai công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng theo quy định. Mọi ý kiến thắc mắc, thông tin trao đổi của nhân dân sẽ được kiểm tra, xác minh, đối thoại và trả lời bằng văn bản trước khi được phê duyệt chính thức.

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm cũng đã tổ chức Hội nghị thông báo chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 60 hộ dân nằm trong diện GPMB tại quận Hoàn Kiếm để thực hiện dự án trụ sở Bộ Công an 44 Yết Kiêu.

Theo thông tin từ Cục Quản lý xây dựng và Doanh trại, Bộ Công an, trụ sở Bộ Công an 44 Yết Kiêu được Liên Xô viện trợ, đầu tư xây dựng từ năm 1976. Sau hơn 47 năm sử dụng, mặc dù đã được đầu tư cải tạo, sửa chữa nhiều lần nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của Bộ Công an.

Việc mở rộng trụ sở Bộ Công an là tiền đề cơ sở vật chất phục vụ tiến trình hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu an ninh, an toàn trụ sở làm việc, cơ động chiến đấu và các yêu cầu đối nội, đối ngoại, hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân.