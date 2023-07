Bắt nhân viên công ty phân bón tham ô hơn 1,4 tỷ đồng

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Việt Phong (SN 1983, trú tại khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2011, Nguyễn Việt Phong xin vào làm việc tại Công ty Cổ phần Phân bón Mầm Xanh (số 35 đường 8C, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM). Đến 17/12/2018, Phong làm nhân viên kinh doanh tại thị trường thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang với nhiệm vụ lái xe, bán hàng, chăm sóc khách hàng; thu tiền nộp về công ty; báo cáo hoạt động thu hồi công nợ; tình hình thực tế của khách hàng. Từ năm 2018 đến tháng 3/2023, lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao, Phong đã đến các cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thu tiền công nợ của khách hàng nhưng không nộp về cho công ty. Phong làm khống các báo cáo gửi về công ty rằng khách hàng vẫn còn nợ tiền, sau đó chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Qua kiểm tra, Công ty Cổ phần Phân bón Mầm Xanh phát hiện và trình báo Công an tỉnh Hậu Giang về hành vi của Phong. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Cảnh Kỳ