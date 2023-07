Khởi tố hai vợ chồng dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp cô gái ở Hậu Giang

TPO - Liên quan đến vụ cô gái bị đôi vợ chồng dùng tay và mũ bảo hiểm đánh giữa đường ở Hậu Giang, đại diện lãnh đạo công an tỉnh này cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tuy nhiên, một đối tượng bỏ trốn vẫn chưa truy bắt được.

Sáng 11/7, tại hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2023 tỉnh Hậu Giang, Đại tá Nguyễn Văn Giá – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã thông tin về diễn tiến điều tra vụ việc đôi nam nữ đánh một cô gái giữa đường gây xôn xao dư luận.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, vụ việc xảy ra lúc 21 giờ 30 phút ngày 3/7. Khi đó, Đ.T.C.L. đang ở tại một nhà nghỉ thuộc khu vực 2, phường 4 (thành phố Vị Thanh) thì chủ nhà nghỉ lên gõ cửa, báo có người tìm.

Khi L. bước ra ngoài thì gặp vợ chồng Trương Thanh Thiên (21 tuổi) và Võ Thiên Kim (19 tuổi), ngụ thành phố Vị Thanh. Hai bên nói chuyện qua lại, rồi vợ chồng Thiên và Kim đánh L. bằng tay và mũ bảo hiểm, tỷ lệ thương tích qua giám định là 6%.

“Quan điểm của cơ quan công an là điều tra, làm rõ, xử lý. Viện Kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với hai vợ chồng nói trên. Tuy nhiên, đối tượng Thiên đã bỏ trốn, còn người vợ đang có bầu 8 tháng nên được tại ngoại. Có thể trong tuần này hoặc tuần tới, nếu chưa bắt được và xác định bị can rời khỏi địa phương, sẽ ra quyết định truy nã” – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho hay.

Như tin đã đưa, vợ chồng Thiên và Kim có mối quan hệ bạn bè với Đ.T.C.L.. Vì cho rằng giữa Thiên và L. có nảy sinh tình cảm riêng tư nên nhiều lần Kim tìm để nói chuyện và có lời lẽ xúc phạm đối với L..

Đến tối 3/7, khi hay tin L. thuê phòng tại một nhà nghỉ tại địa chỉ nói trên, vợ chồng Thiên và Kim đến nói chuyện và ra tay đánh L.. Vụ việc được quay clip và đăng tải lên mạng xã hội facebook.