Làm rõ clip đôi nam nữ đánh dã man cô gái giữa đường vắng

TPO - Công an thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang xác minh, làm rõ vụ một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai người (1 nam và 1 nữ) liên tục đánh vào mặt, đầu một thiếu nữ giữa đoạn đường vắng.

Trưa 5/7, thông tin với Tiền Phong, một lãnh đạo Công an thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang xác nhận, cơ quan công an đang thụ lý, xác minh vụ việc nói trên.

Cụ thể, một tài khoản có tên Tr.K đăng tải trên mạng xã hội facebook vào tối qua (4/7) đoạn clip ghi lại cảnh cô gái bị 2 người gồm 1 nam và 1 nữ túm giữ, đánh giữa đường.

Trong clip, người nam dùng tay đấm nhiều lần vào mặt cô gái, còn người nữ cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu cô gái nhiều lần từ phía sau.

Đoạn clip đăng tải đến sáng nay đã thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận và share (chia sẻ), trong đó có nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình, phẫn nộ với hành vi trên.

Được biết, vụ việc xảy ra tối 3/7 tại phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

“Cơ quan công an đang xác minh, chiều nay sẽ có báo cáo gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh” – lãnh đạo Công an thành phố Vị Thanh cho hay.