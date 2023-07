Bản tin Hình sự: Chân dung gã trai đoạt mạng bạn gái rồi cướp tài sản sau cuộc cãi vã

TPO - TIN NÓNG ngày 19/7: Hé lộ nguyên nhân người đàn ông cầm ghế đánh tới tấp vào đầu cô gái; Bắt đối tượng sát hại lái xe ôm, cướp tài sản ở Hà Nội; Chủ nhà nghỉ cho gái bán dâm dẫn khách về 'vui vẻ' để tăng doanh thu; Chân dung gã trai đoạt mạng bạn gái rồi cướp tài sản sau cuộc cãi vã...

Công an Bình Định đã bắt giữ Đặng Văn Em (36 tuổi) khi đối tượng đang lẩn trốn ở huyện Ea Kar (Đăk Lăk) để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản. Theo điều tra, Em có quan hệ tình cảm với cô gái 29 tuổi. Một tối, anh ta hẹn người yêu ra bãi đất trống nói chuyện. Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát, Em đánh bạn gái tử vong. Tiếp đó đối tượng lấy xe máy, điện thoại, ví tiền, giấy tờ tùy thân của nạn nhân, rời khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ “Chuyến bay giải cứu”, khi được tự bào chữa, cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) nói: “Cá nhân tôi giúp người không thành phải chịu xử lý trước pháp luật, phải khắc phục hàng chục tỷ đồng, gia đình tôi đang lo vay mượn anh em bạn bè. Tôi ngu thì phải chịu, sai lầm thì phải chịu, tin người thì phải chịu, thương em thì phải chịu, mà em đúng nghĩa hay không? Đây đúng là sự cố cuộc đời".

TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm ông Trần Hùng (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường) trong vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả"; "Sản xuất hàng giả"; "Buôn bán hàng giả"; "Nhận hối lộ"; "Môi giới hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Theo cáo trạng, ông Hùng bị cáo buộc, phát hiện sách giả nhưng không báo cáo Tổng cục Quản lý thị trường để có biện pháp xử lý mà chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện theo hướng phạt hành chính doanh nghiệp, dẫn đến hơn 9,3 triệu quyển sách giáo khoa giả được tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Công an phường Trường Thi (Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ liên quan đến vụ việc cô gái bị người đàn ông dùng ghế đánh tới tấp vào đầu, chuyển Công an TP Vinh giải quyết theo thẩm quyền. Trước đó, N.T.M.S (32 tuổi) lao vào đánh cô gái tên B.T.T.T (24 tuổi) vì cho rằng bị nhìn đểu. Sau đó, hai người đàn ông trong nhóm của S cũng dùng ghế, tay đánh tới tấp khiến cô gái phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

TAND huyện Minh Hoá vừa đưa vụ án Đinh Thị Thu Hiền (SN 1981, nguyên Phó phòng Tư pháp huyện Minh Hoá (Quảng Bình) nhận hối lộ 9 triệu đồng ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 năm tù giam. Theo cáo trạng, Hiền đã 2 lần nhận hối lộ, với tổng số tiền là 9 triệu đồng.

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã bắt giữ Lê Văn Công (SN 1990) để điều tra về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Theo điều tra, do thiếu tiền, Công vờ thuê lái xe ôm công nghệ tên Đ.Đ.D (SN 1998) chở về xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, với giá 100.000 đồng. Sau đó, Công yêu cầu tài xế rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn Bầu rồi yêu cầu dừng xe và dùng dao tấn công nạn nhân từ phía sau. Khi nạn nhân ngã gục, Công dùng 2 tay kéo nạn nhân vào bờ cỏ, sau đó lấy 1 điện thoại, 1 túi xách bên trong có 50.000 đồng và điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố Nguyễn Hữu Phương (SN 1973 về tội “Chứa mại dâm” và Triệu Thị Hà (SN 1988) về tội “Môi giới mại dâm”. Theo điều tra, do công việc kinh doanh ở nhà nghỉ gặp khó khăn, Phương đã cho các cô gái bán dâm dẫn khách đến “vui vẻ” để tăng doanh thu. Về phía Hà, đối tượng này môi giới cho các cô gái và khách mua bán dâm và sẽ “cắt phế” từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.