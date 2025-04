Bản tin Hình sự: Hơn 1.0000 người bị lừa làm 'việc nhẹ lương cao'

TPO - TIN NÓNG ngày 16/4: Bóc gỡ đường dây môi giới mại dâm trên Telegram giao dịch hàng chục tỷ đồng; Hàng chục đối tượng mang hung khí rượt đuổi đánh nhau trên đường; Bắt khẩn cấp bác sĩ xâm hại tình dục nữ bệnh nhân khi khám bệnh...

Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều hội nhóm kín trên mạng xã hội Telegram như “L.Q.P Đà Nẵng, L.Q.P trò chuyện, List hot L.Q.P, C.T Đà Nẵng…” có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm trên địa bàn Đà Nẵng và các địa phương trong cả nước. Nhóm này có 14.611 thành viên tham gia, trong đó khoảng 300 đối tượng là gái bán dâm. Số tiền bán dâm mỗi lượt dao động từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng/lượt. Từ năm 2022 đến nay, số tiền giao dịch trên nhóm “L.Q.P” lên đến hàng chục tỷ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can 10 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng vào tối 2/4 tại các tuyến đường thuộc địa phận huyện Triệu Sơn và xã Đông Hoàng (TP Thanh Hóa). Nguyên nhân do mâu thuẫn từ trước, hàng chục đối tượng đi 7 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, dùng dao, kiếm, súng ná bắn đạn bi, vỏ chai bia rượt đuổi đánh nhau dọc tuyến đường từ thị trấn Triệu Sơn về xã Đông Hoàng (TP Thanh Hóa). Vụ việc làm 1 người bị thương.

Diệp Văn Hoàng (57 tuổi, trú phường Xuân An, TP Phan Thiết) cho bà N.T.L (61 tuổi) vay 1 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận lãi suất 30%/tháng, tương đương 360%/năm. Từ đó, Hoàng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn. Do bà L. không còn khả năng chi trả nên Hoàng đã chủ động hạ lãi suất xuống còn 20%/tháng. Nhiều lần không đòi được tiền, Hoàng cùng một đối tượng đến nhà bà L. ép nạn nhân ký vào giấy nợ với tổng số tiền lên đến 1,3 tỷ đồng, gồm 1 tỷ đồng tiền gốc và 300 triệu đồng tiền lãi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam tiếp nhận tố giác tội phạm của công dân về việc trong quá trình đi khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa Hà Nội - Đồng Văn (tổ dân phố Đông Hải, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên) đã bị bác sỹ của bệnh viện sàm sỡ, xâm hại tình dục. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tạm giữ đối với Vũ Duy Cương (SN 1991, bác sỹ, trú tại tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục.

TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Hoàng Mạnh Cường (Tổng giám đốc Công ty bất động sản Phát An Gia), Hoàng Thị Hồng và Nguyễn Thị Hoa (cùng làm nội trợ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cường không nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư nhưng dùng pháp nhân 2 công ty trên để thành lập dự án, phân lô tách thửa các dự án khu dân cư. Đồng thời quảng cáo gian dối các dự án không có thật về quy mô trong hoạt động kinh doanh của công ty để tạo sự tin tưởng của khách hàng.

TAND TP Hà Nội vừa có quyết định đưa vụ án liên quan bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa dự kiến được xét xử công khai vào ngày 6/5, Thẩm phán Đặng Mạnh Cẩm Yến, được phân công làm chủ tọa. Với cáo buộc gợi ý các chủ doanh nghiệp chi tiền để được cấp phép làm thương nhân nhập khẩu, buôn bán xăng dầu, bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương sẽ bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ".

Công an TP Hải Phòng bắt giữ 5 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua hình thức kiếm tiền online. Các đối tượng sang Campuchia thuê văn phòng lập nhóm lừa đảo người Việt Nam bằng hình thức làm nhiệm vụ trên ứng dụng Lazada giả. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng là sử dụng mạng xã hội Facebook đăng các bài viết quảng cáo, dụ dỗ người tham gia làm nhiệm vụ việc nhẹ lương cao. Từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt trên 6 tỷ đồng của hơn 1.100 bị hại.