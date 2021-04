Bản tin Hình sự: 6 giờ vây bắt nghi phạm bắn chết 2 người đàn ông ở Nghệ An

TPO - TIN NÓNG ngày 30/4: Bắt nghi phạm vụ nổ súng bắn chết 2 người đàn ông ở Nghệ An; CSGT chặn bắt xe khách 38 chỗ ‘nhồi’ 97 người; Phóng ô tô đâm cảnh sát giao thông gãy chân rồi bỏ trốn; Xử phạt 22 triệu đồng nhiều trường hợp không đeo khẩu trang quanh hồ Gươm; Điều tra việc Công an quận Tây Hồ ‘quên bắt cướp’; Lại phát hiện Mercedes tiền tỷ nghi lắp biển giả…

Khoảng 14h ngày 30/4, Công an tỉnh Nghệ An đã khống chế, bắt giữ thành công nghi phạm Cao Trọng P. (SN 1962, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) sau 6 giờ vây bắt. Ông P. là nghi phạm trong vụ nổ súng làm 2 người đàn ông tử vong sáng cùng ngày. Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng vây bắt nghi phạm cố thủ.(XEM CHI TIẾT)

Ngày 29/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thế Nghĩa (SN 1989, trú tại khối 2, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Bất chấp hiệu lệnh dừng xe khi chạy vượt quá tốc độ, Nghĩa tông thẳng xe vào chiến sỹ CSGT sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 30/4, Cục CSGT cho biết, khoảng 0h ngày 30/4, Trung tâm chỉ huy giao thông nhận được một tin nhắn cầu cứu của hành khách trên xe khách BKS 37B 027.XX đi Nghệ An xảy ra tình trạng ‘nhồi nhét’, chở quá số người quy định. Sau khi thông báo tới lực lượng CSGT Đội 3 làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đến 1h23, tổ công tác đã dừng chiếc xe trên tại km230, nút giao Liêm Tuyền hướng Hà Nội đi Ninh Bình. Bước đầu xác định lái xe là Trương Anh T. (trú tại Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An) không có giấy phép lái xe, xe khách không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do đã bị Thanh tra giao thông tỉnh Nghệ An tạm giữ ngày 5/3/2021. Ngoài ra, trên xe chở 95 người, quá 57 người so với quy định. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 30/4, tổ công tác liên ngành quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xử phạt 11 trường hợp không đeo khẩu trang trên địa bàn, tổng số tiền 22 triệu đồng. Chiều 30/4, thượng tá Bùi Văn Đang – Phó Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, trong buổi sáng cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với lực lượng y tế và UBND phường tuyên truyền, xử lý các trường hợp không tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, mỗi một phường trên địa bàn thành lập một tổ công tác, dùng loa tuyên truyền lưu động thông báo để người dân nắm được thông tin và thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang ở nơi công cộng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 30/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Trần Mạnh Hùng (SN 1989, trú xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) đã bị bắt giữ sau khi bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung. Theo đó, trưa cùng ngày, người dân phát hiện nam thanh niên có đặc điểm giống với Hùng đang vượt tường rào vào khu nhà trọ đã báo Công an phường Vân Phú (TP Việt Trì). Công an cùng người dân đã khống chế nam thanh niên và xác định người này chính là Trần Mạnh Hùng. Sau đó, Hùng được đưa trở về khu cách ly. Trước đó, Hùng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam và bị lực lượng chức năng phát hiện đưa đi cách ly tập trung lúc 16h30 ngày 25/4. (XEM CHI TIẾT)

Điều tra việc Công an quận Tây Hồ ‘quên bắt cướp’. Nhóm đối tượng bốc bát họ gây vụ cướp năm 2016 nhưng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội lại tiến hành hòa giải, không xử lý hình sự. Vợ một người trong nhóm đối tượng khai đã chi 100 triệu đồng để 'chạy án'. Tối 29/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, ở Ba Đình, Hà Nội) 24 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”. Các đồng phạm của Tài cũng phải lĩnh án gồm Nguyễn Khắc Đức (SN 1992, ở Tây Hồ, Hà Nội), Trần Văn Lộc (SN 1995, ở Tây Hồ, Hà Nội) cùng 20 tháng tù; Nguyễn Văn Nam (SN 1994, ở Đống Đa, Hà Nội) 18 tháng tù; Nguyễn Quang Chính (SN 1998, ở Tây Hồ, Hà Nội) 15 tháng tù treo. (XEM CHI TIẾT)

Lại phát hiện Mercedes tiền tỷ nghi lắp biển giả. Thông tin ban đầu, ngày 29/4, tổ công tác thuộc Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại nút giao Giải Phóng - Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) phát hiện người điều khiển chiếc Mercedes BKS 51G- 777.86 vi phạm lỗi không đeo dây an toàn. Sau khi dừng phương tiện kiểm tra, người đàn ông điều khiển xe ô tô Mercedes màu đen mang BKS 51G- 777.86 xuất trình CMTND và GPLX mang tên Nguyễn Xuân Thiện (SN 1979, ở xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP Hà Nội), tuy nhiên lại không xuất trình được đăng ký xe ô tô. Quá trình tra cứu nhanh trên hệ thống đăng kí quản lý cho thấy số khung, số máy của xe ô tô Mercedes không trùng khớp với biển 51G- 777.86 và nghi chiếc xe này lắp biển giả. (XEM CHI TIẾT)

Bộ Công an kiên quyết xử nghiêm cá nhân vi phạm trong cấp CCCD. Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc để kiểm điểm kết quả thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) và dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân (CCCD). Hội nghị giao ban trực tuyến nhằm tổng kết những kết quả đạt được và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của hai dự án trong tháng 5/2021. Đây là giai đoạn gấp rút, thời gian hoàn thành mục tiêu hai dự án không còn nhiều, trong khi đó khối lượng công việc còn lớn với nhiều khó khăn, thách thức đặt ra, đòi hỏi công an các đơn vị, địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. (XEM CHI TIẾT)

Tối 29/4, gần đến giờ tàu chạy, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Cục CSGT - Bộ Công an đột xuất kiểm tra nồng độ cồn đối với nhiều lái tàu hoả. Quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT cũng yêu cầu đối với trưởng tàu, lái tàu phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy trình làm việc, chạy đúng tốc độ trên tuyến.Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn của các lái tàu và trưởng tàu SE3 lộ trình Hà Nội - Sài Gòn.Quá trình kiểm tra, trưởng tàu và lái tàu đều không vi phạm nồng độ cồn. (XEM CHI TIẾT)