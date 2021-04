Bộ Công an kiên quyết xử nghiêm cá nhân vi phạm trong cấp CCCD

TPO - Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc để kiểm điểm kết quả thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) và dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân (CCCD).

Hội nghị giao ban trực tuyến nhằm tổng kết những kết quả đạt được và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của hai dự án trong tháng 5/2021. Đây là giai đoạn gấp rút, thời gian hoàn thành mục tiêu hai dự án không còn nhiều, trong khi đó khối lượng công việc còn lớn với nhiều khó khăn, thách thức đặt ra, đòi hỏi công an các đơn vị, địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo tại Hội nghị, việc triển khai, thực hiện hai dự án đã mang lại những bước tiến, kết quả rất tích cực, có dấu ấn đậm nét, lan tỏa trong xã hội và các tầng lớp nhân dân. Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm thu nhận hồ sơ CCCD và làm sạch dữ liệu trong CSDLQG về DC với chất lượng cao nhất.

Tính đến ngày 27/4, công an 63 địa phương đã làm sạch dữ liệu 85.157.192/98.713.820 nhân khẩu (đạt tỷ lệ 86,27%), trong đó, một số địa phương thực hiện tốt, vượt chỉ tiêu như Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hà Nam, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Dương, Bình Thuận và Thừa Thiên – Huế.

Đối với dự án CCCD, đến ngày 27/4, tổng số hồ sơ thu nhận CCCD của công an 63 địa phương đạt khoảng 34 triệu hồ sơ (đạt 67,8%) so với chỉ tiêu 50 triệu hồ sơ. Trong đó, nhân khẩu thường trú đã được thu nhận hồ sơ cấp CCCD là 33.917.363 hồ sơ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của công an các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện hai dự án trong thời gian qua, được Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo các bộ, ngành, UBND các địa phương ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả đạt được của hai dự án trong Hội nghị tổng kết Đề án 896 tổ chức ngày 23/4.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, toàn lực lượng công an sẽ chuyển trạng thái thực hiện hai dự án sang mức độ cao hơn, đòi hỏi sự nỗ lực, trách nhiệm và sáng tạo cao hơn nữa từ công an các đơn vị, địa phương.

Đối với các Cục nghiệp vụ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cần khẩn trương rà soát các nhiệm vụ đã được giao để đánh giá kết quả và hỗ trợ địa phương một cách nhanh nhất. Thành lập các tổ công tác đi kiểm tra trực tiếp tại các địa phương để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Đối với công an các địa phương, phải đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ “làm sạch” dữ liệu, đảm bảo thông tin dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng thời phải tận dụng, lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của hai dự án với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, phải thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cá nhân vi phạm, không làm theo đúng các quy định, quy trình, làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc và hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện hai dự án.