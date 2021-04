Bình Dương bắt đầu triển khai cấp CCCD cho người tạm trú

TPO - Để người lao động ngoại tỉnh hạn chế đi lại, ảnh hưởng công việc phòng, chống dịch bệnh, Bình Dương đã thực hiện cấp căn cước công dân (CCCD) cho người tạm trú. Các điểm triển khai được thực hiện tất cả các ngày trong tuần, bao gồm ngày nghỉ lễ.

Ngày 30/4, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, cho biết để hỗ trợ người dân ngoại tỉnh, hạn chế đi lại, phòng chống dịch bệnh, địa phương đã triển khai cấp CCCD cho người tạm trú.

Công an Bình Dương cho hay, để kịp tiến độ cấp CCCD theo kế hoạch, lực lượng công an vẫn làm việc suốt ngày lẫn đêm không nghỉ.

Với mục tiêu hoàn thành việc cấp thẻ CCCD cho tất cả người dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn trước ngày 1/7/2021, Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung tối đa mọi nguồn lực hiện có, kể cả việc tăng ca làm đêm cho kịp tiến độ.

Đối với người tạm trú tại Bình Dương, khi đến làm CCCD cần phải mang theo các giấy tờ sau: sổ hộ khẩu hoặc bản công chứng; CMND bản chính và 1 bản photocopy (trường hợp mất CMND thì phải có xác nhận của địa phương); Sổ tạm trú còn thời hạn; Phiếu thu thập thông tin công dân (liên hệ khu phố để nhận). Trường hợp người tạm trú ở xa chưa chuẩn bị hộ khẩu ở quê nhưng có CMND và cam kết chịu trách nhiệm với lời khai quê quán, nơi đăng ký thường trú đúng thì vẫn được làm CCCD tại nơi tạm trú.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện toàn tỉnh được Bộ Công an trang cấp 20 bộ máy để cấp thẻ CCCD cho người dân. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ CCCD của người dân và bảo đảm đúng thời gian quy định của Bộ Công an, Công an Bình Dương tập trung mọi nguồn lực hiện cấp thẻ CCCD 3 ca/ ngày, liên tục ngày đêm kể cả làm ngày thứ bảy, chủ nhật và tăng cường làm lưu động tại các xã, phường, thị trấn.

Bình Dương nằm trong 10 tỉnh, thành phố được Bộ Công an chọn làm điểm thực hiện hoàn tất đến ngày 1/7.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, trước đó đơn vị đã hai lần gửi công văn đến Công an tỉnh này về việc hỗ trợ cấp CCCD cho người lao động ngoại tỉnh để họ không cần phải về quê.

Ông Nguyễn Đình Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho hay, hiện nay doanh nghiệp trên địa bàn đang thiếu lượng lớn lao động trong khi nhiều doanh nghiệp nhận đơn hàng nhưng không kịp sản xuất.

“Việc công nhân phải nghỉ để về quê làm CCCD sẽ ảnh hưởng đến chuyền sản xuất và đơn hàng giao cho đối tác. Trong lúc này, việc tuyển công nhân rất khó khăn. Trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp, công nhân về quê khó khăn, đó là chưa kể nếu không may ai đó quay trở lại bị nhiễm bệnh sẽ gây ra thiệt hại lớn”, ông Khánh nhận định và đề nghị Công an tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc cấp thẻ CCCD cho toàn bộ công nhân lao động trên địa bàn. Địa điểm thực hiện tại các doanh nghiệp dưới sự hỗ trợ tích cực từ phía LĐLĐ.

Bình Dương có gần 2 triệu dân, trong đó hơn 1,2 triệu lao động (85% ngoại tỉnh), trong khi chỉ được cấp 20 máy làm CCCD. Do đó, công tác cấp CCCD cho cả người tạm trú đang gặp khó khăn. “Người làm CCCD đông nên buộc phải chờ đợi sắp xếp theo thứ tự. Do đó, người dân chịu khó một chút hơn là phải di chuyển về quê xa xôi để làm”, đại diện Công an tỉnh Bình Dương nói.