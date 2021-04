CSGT chặn bắt xe khách 38 chỗ ‘nhồi’ 97 người

TPO - Sau khi nhận được tin nhắn của hành khách đang bị ‘nhồi nhét’ trên chiếc xe khách lưu thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT đã dừng phương tiện kiểm tra xử lý.

Ngày 30/4, Cục CSGT cho biết, khoảng 0h ngày 30/4, Trung tâm chỉ huy giao thông nhận được một tin nhắn cầu cứu của hành khách trên xe khách BKS 37B 027.XX đi Nghệ An xảy ra tình trạng ‘nhồi nhét’, chở quá số người quy định.

Sau khi thông báo tới lực lượng CSGT Đội 3 làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đến 1h23, tổ công tác đã dừng chiếc xe trên tại km230, nút giao Liêm Tuyền hướng Hà Nội đi Ninh Bình.

Bước đầu xác định lái xe là Trương Anh T. (trú tại Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An) không có giấy phép lái xe, xe khách không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do đã bị Thanh tra giao thông tỉnh Nghệ An tạm giữ ngày 5/3/2021. Ngoài ra, trên xe chở 95 người, quá 57 người so với quy định.

Ông T. đã thừa nhận vi phạm, đồng thời cho biết xe khách di chuyển từ Lạng Sơn đến Con Cuông, Nghệ An.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản đối với lái xe đồng thời tạm giữ phương tiện và bố trí xe để hành khách tiếp tục di chuyển.

Ngoài ra, chủ xe là Công ty TNHH TT (trụ sở tại Tương Dương, Nghệ An) cũng bị lập biên bản vi phạm đưa xe cơ giới không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông, để người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm chở quá số người quy định.

Với những vi phạm này, theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ông T. và Công ty TNHH TT có thể bị phạt gần 150 triệu đồng.