Bắt nghi phạm vụ nổ súng bắn chết 2 người đàn ông ở Nghệ An

TPO - Sau hơn 6 giờ cố thủ, nghi phạm bắn chết 2 người đàn ông ở Nghệ An đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Khoảng 14h ngày 30/4, Công an tỉnh Nghệ An đã khống chế, bắt giữ thành công nghi phạm Cao Trọng P. (SN 1962, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An). Ông P. là nghi phạm trong vụ nổ súng làm 2 người đàn ông tử vong sáng cùng ngày.

Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng vây bắt nghi phạm cố thủ.

Tại ngôi nhà 3 tầng kiên cố của ông P., nhiều cảnh sát đang tìm cách tiếp cận, đồng thời dùng loa kêu gọi chủ nhà đầu hàng. Xe cảnh sát, xe cứu thương liên tục ra vào khu vực hiện trường.

“Trước khi sự việc xảy ra ít phút, nhóm người đi trên chiếc xe ô tô đến nhà ông P. để hỏi chuyện thì bất ngờ người này ở trong nhà chĩa súng ra. Sau loạt đạn, 2 người đàn ông tử vong. Một số người khác chạy thoát thân”, một người dân cho biết.

Như Tiền phong đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 hôm nay (30/4) tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh (Nghệ An). Các nhân chứng cho biết, họ phát hiện có 2 người tử vong trước cổng nhà của gia đình ông P., xung quanh vương vãi máu.

Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đưa 2 thi thể về Trung tâm pháp y tỉnh để khám nghiệm, đồng thời nghi phạm vẫn cốc thủ trong nhà.