Bản tin 8H: Tước danh hiệu Công an nhân dân của 3 cán bộ

TPO - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ công an do vi phạm pháp luật trong quá trình công tác.

Ngày 18/4, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với 3 cán bộ đang công tác tại Công an xã Khánh An và Công an xã Khánh Thiện (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) vì đã vi phạm pháp luật trong quá trình công tác. Đó là Thiếu tá Vũ Ngọc Tân (SN 1984), Trưởng Công an xã Khánh An; Đại uý Trần Mạnh Cường (SN 1986), Phó Trưởng Công an xã Khánh Thiện (nguyên Phó Trưởng Công an xã Khánh An) và Thượng uý Phan Thanh Tâm (SN 1991), cán bộ Công an xã Khánh An. Theo đó, 3 cán bộ công an trên có liên quan đến một vụ "đánh bạc" xảy vào ngày 22/2 tại thôn Bùi, xã Khánh An.

Chiều 18/4, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố và trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp 03 nhiệm kỳ 2010-2015; 2015-2020; 2020-2025. Trong 03 nhiệm kỳ qua, Thứ trưởng đã được bầu giữ các chức vụ Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp và Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Chiều 18/4, Kho Bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc KBNN tỉnh. Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (KBNN) đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Sơn - Trưởng phòng Kiểm soát chi, KBNN tỉnh Bắc Giang giữ chức Phó Giám đốc KBNN tỉnh Bắc Giang kể từ ngày 13/4/2023; Quyết định điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Nhung - Trưởng phòng Quyết toán Ngân sách, Cục Kế toán Nhà nước, KBNN giữ chức Phó Giám đốc KBNN tỉnh Bắc Giang kể từ ngày 13/4/2023.

Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra một vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Theo đó, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55, Vietlott đã tìm thấy tấm vé trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.514.626.950 đồng. Tờ vé số may mắn có 6 số trùng với kết quả giải Jackpot 2 là 17-18-30-40-51-55 | 50. Giải Jackpot 1 trị giá hơn 50 tỷ đồng, không tìm ra được người may mắn trúng giải. Ngoài ra, Hội đồng mở thưởng tìm ra 8 giải Nhất, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng; 591 giải Nhì, mỗi giải trị giá 500.000 nghìn đồng và 12.970 giải Ba, mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Ngày 18/4, Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tiêu cực đang diễn ra tại một số trung tâm đăng kiểm. Theo đó, Cục Đăng kiểm nhận được nhiều phản ánh về hành vi tiêu cực như nhận làm dịch vụ xếp hàng lấy số hoặc “cò mồi” làm thủ tục kiểm định xe cơ giới… gây mất an ninh trật tự, bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Để kịp thời xử lý các hành vi tiêu cực, Cục Đăng kiểm đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện các hành vi trên thì gọi đến đường dây nóng 02437684072 hoặc 0985961766 để phản ánh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 19/4, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-60%. Phía Đông Bắc Bộ ngày 19/4 nắng nóng cục bộ, ngày 20/4 nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên và nắng nóng ở Đông Bắc Bộ khả năng kéo dài đến 23/4. Từ 24/4 nắng nóng dịu dần. Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Ngày 18/4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.522 ca COVID-19, tăng 491 trường hợp so với hôm trước đó. Đây là ngày có số mắc mới cao nhất trong gần 1 năm qua tại nước ta. Đáng chú ý, trong ngày có 102 bệnh nhân nặng phải thở máy hỗ trợ và thở ô xy. Trong khi hôm trước đó chỉ có 14 bệnh nhận nặng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.533.625 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 138 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.615.533 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 17/4 có 4.854 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.097.145 liều. (XEM CHI TIẾT)