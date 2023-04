Bản tin 8H: Cô gái tử vong sau cú va chạm với tàu hỏa ở Hà Nội

TPO - Một cô gái 26 tuổi điều khiển xe máy tử vong sau khi va chạm với tàu hỏa SE9 ở Hà Nội.

Khoảng 19h ngày 16/4, chị N.T.T. (26 tuổi, quê huyện Nông Cống, Thanh Hóa) lái xe máy biển số 36-B8 đi từ ngõ 268 Ngọc Hồi ra đường Ngọc Hồi. Khi tới khu vực giao cắt với tuyến đường sắt thuộc Km 8+050 (huyện Thanh Trì, Hà Nội), xe máy xảy ra va chạm với tàu hỏa SE9 đi hướng Nam - Bắc. Vụ tai nạn khiến nữ tài xế xe máy tử vong tại chỗ. Nhân chứng tại hiện trường cho hay chiếc xe máy bị tàu hỏa nghiến nát, biến dạng; thi thể người phụ nữ không còn nguyên vẹn.

Theo dự kiến, tháng 6, Hà Nội sẽ khởi công xây dựng đường kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3. Tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Theo thông tin từ Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, thời gian dự kiến thực hiện dự án đến năm 2025. Tuyến đường có chiều dài khoảng 3,4km, điểm đầu giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, điểm cuối giao với Vành đai 3. Bề rộng mặt cắt ngang đường chính 60m, gồm 6 làn xe cơ giới 3,5m, 2 làn xe hỗn hợp tại 2 đường đô thị song hành 7m, dải phân cách giữa, phân cách bên, vỉa hè hai bên. Việc hình thành tuyến đường nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho khu vực nội thành. Đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, phía Tây Bắc Bộ ngày 17/4 trời nắng, có nơi có nắng nóng. Từ 18/4, khu vực này nắng nóng. Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm 17 ngày 18/4, khu vực này chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, thời tiết chủ đạo trời nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Đêm 17 ngày 18/4, các tỉnh thuộc khu vực này chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.

Ngày 16/4, UBND xã Ea Toh (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi điện giật khiến một người tử vong. Nạn nhân tử vong là ông H.V.Th. (sinh năm 1965, trú tại thôn Tân Kỳ, xã Ea Toh) - Bí thư Đảng ủy xã Ea Toh. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người thân trong gia đình phát hiện ông Th. nằm bất động tại nhà riêng ở thôn Tân Kỳ. Sau khi phát hiện, người nhà cùng người dân lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi. Theo cơ quan chức năng, nhiều khả năng ông Th. bị điện giật dẫn đến tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 16/4 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 715 ca COVID-19, giảm 59 trường hợp so với hôm trước đó. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp nước ta ghi nhận hơn 700 ca mắc mới trong 24 giờ. Đáng chú ý có tới 38 bệnh nhân nặng, tăng 28 ca so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.531.072 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 50 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.615.393 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 15/4 có 179 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.073.407 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 16/4, Đại úy Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy nam sinh Võ Trần Thanh S. (sinh năm 2008), học lớp 9, trú tại tổ dân phố Truyền Thống, thị trấn Nông trường Việt Trung. Trước đó, khoảng 14h ngày 14/4, người dân thị trấn Nông trường Việt Trung phát hiện trên cầu sông Dinh có một đôi dép và một mảnh giấy ghi nội dung: “Con xin lỗi, con không ăn trộm”. Nghi nam sinh này nhảy cầu tự tử, lực lượng chức năng thị trấn Nông trường Việt Trung tổ chức tìm kiếm tung tích nam sinh. Khoảng 11h45 ngày 16/4, Công an huyện Bố Trạch nhận được tin báo phát hiện S. đang ở quán Xiều, phường Hải Thành (TP. Đồng Hới). Do S. tâm lý chưa ổn định, gia đình có nguyện vọng đưa nam sinh này đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 19h30 ngày 16/4, người dân tại xã An Tây (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã giải cứu thành công cô gái đi trên dây cáp quang. Trước đó, vào khoảng 18h30 cùng ngày, một cô gái có biểu hiện “ngáo đá” bất ngờ trèo lên đường dây cáp quang bên đường ĐT 744, đoạn thuộc địa bàn xã An Tây. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã động viên cô gái đứng yên, không di chuyển để tránh bị té ngã, nhưng cô gái không nghe. Sau đó, một số người tận dụng chiếc xe tải đi ngang qua hiện trường, trèo lên thùng xe và giải cứu thành công cô gái. (XEM CHI TIẾT)