Bản tin 8H: Lao ra đầu xe tải đòi tự tử vì bị lập biên bản tạm giữ xe

TPO - Bị CSGT-TT huyện Củ Chi giữ xe, lập biên bản xử lý vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông đòi lao ra đường tự tử.

Ngày 13/4, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết Đội CSGT-TT huyện Củ Chi đã lập biên bản vi phạm nồng độ cồn đối người đàn ông tên L.V.M. (57 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) với mức vi phạm kịch khung. Trưa cùng ngày, CSGT ra hiệu lệnh dừng xe máy do ông M. điều khiển để kiểm tra do có biểu hiện say xỉn. Ông M. sau đó bị lập biên bản và tạm giữ phương tiện vì vi phạm với mức nồng độ cồn là 0,817 mg/l khí thở. Sau nhiều lần năn nỉ trả lại xe và không chịu ký tên, ông M. doạ lao vào xe tải tự tử, rồi chạy ra đường Tỉnh lộ 15 và đứng trước đầu xe tải. CSGT kịp thời kéo ông M. vào nơi an toàn, đồng thời giải thích rõ quy định. Cuối cùng, ông M. chịu cung cấp số điện thoại người thân để tổ CSGT liên hệ đến để đưa ông về nhà và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Được biết, ông M. có uống bia tại đám cưới trước đó.

Những ngày qua, một số hội nhóm chia sẻ nội dung: "Biến thể COVID-Omicron mới: độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần nên dĩ nhiên có tỉ lệ tử vong cao hơn... ", "Mất ít thời gian hơn để đi đến tình trạng nghiêm trọng và đôi khi không có triệu chứng gì trước khi tình trạng trở nên nghiêm trọng". Cũng theo cảnh báo này "điểm khác biệt là không ho, không sốt…" mà có biểu hiện "đau xương khớp, đau đầu, viêm phổi, không thèm ăn…”. Chiều 13/4, tại cuộc họp cung cấp thông tin về tình hình COVID-19, đại diện Bộ Y tế bác bỏ tin đồn. Theo GS-TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), đến thời điểm hiện tại, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và trong nước chưa ghi nhận các biến chủng khác. Hiện nay trên thế giới, cũng như Việt Nam biến thể Omicron vẫn chiếm ưu thế.

Chiều 13/4, khi đang di chuyển trên đèo Mimosa, hướng từ huyện Đức Trọng về TP Đà Lạt (Lâm Đồng), ô tô mang biểu tượng thương hiệu Audi do một người đàn ông trú tại phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) điều khiển bất ngờ bốc cháy từ phía trước đầu xe. Phát hiện sự việc, tài xế cùng những người đi đường khác tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã khiến phần đầu xe bị hư hỏng. Hiện, cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân sự việc.

Theo thống kê tạm thời của Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCS), có gần 170 trang về giáo dục có tên miền .edu.vn bị tấn công, cài nội dung liên quan đến cá độ, cờ bạc. Trong danh sách website bị tấn công bao gồm cả một số trường đại học lớn, các cơ sở giáo dục các cấp, các trường cao đẳng, trường nghề, trung tâm giáo dục... Theo đánh giá sơ bộ của NCS, các lỗ hổng bị khai thác trên các hệ thống website đều là các lỗ hổng cơ bản và có thể khắc phục được. Các chuyên gia an ninh mạng của NCS cũng khuyến cáo các quản trị cần rà soát sớm toàn bộ hệ thống website để xử lý.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/4), miền Bắc tiếp tục phân hóa thời tiết theo vùng. Cụ thể, phía Đông Bắc Bộ vẫn ảnh hưởng bởi đới gió đông nam ẩm nên có sương mù, mưa phùn và nồm ẩm. Tuy nhiên, đến trưa và chiều, tình trạng này sẽ giảm bớt, một số nơi có thể hửng nắng nhẹ nên nhiệt độ tăng, cao nhất ở khoảng 26-28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chịu tác động chính của vùng áp thấp phía Tây nên trời có nắng; riêng khu vực Tây Bắc có nắng sớm nên nhiệt độ cao nhất là 31-34 độ, một số nơi cao hơn trên 35 độ. Đêm nay đến ngày mai (15/4), có một đợt không khí lạnh tăng cường yếu khiến tình trạng mưa phùn, nồm ẩm chấm dứt. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế sẽ chuyển mưa rào và giông, cục bộ mưa to, với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Trong các ngày 15-16/4, các khu vực trên đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 13/4, trên mạng xã hội lan truyền clip ngắn ghi lại cảnh một nam thanh niên bị lực lượng CSGT kiểm tra các lỗi vi phạm và người này đã quỳ gối bên đường trước mặt hai chiến sĩ CSGT. Trước phản ứng trái chiều, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, vụ việc xảy ra trưa 10/4, tại địa bàn xã Ea Knuếc. Thời điểm đó, nghi vi phạm nồng độ cồn, CSGT ra hiệu lệnh dừng xe máy do anh Y.B.A. (25 tuổi) điều khiển để kiểm tra. Do không xuất trình được giấy phép lái xe, anh A. bị lập biên bản và tạm tịch thu phương tiện. Sau đó, anh A. bất ngờ quỳ gối giữa đường và kéo tay một chiến sĩ CSGT để xin được bỏ qua lỗi vi phạm. Tổ công tác đã mời nam thanh niên đứng lên để giải thích. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 13/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Sở TT&TT, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1976), Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lợi (sinh năm 1974), Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hà Nội mới đến nhận công tác tại Báo Kinh tế và Đô thị, giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị; điều động ông Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1970), Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị đến nhận công tác tại Báo Hà Nội mới. (XEM CHI TIẾT)