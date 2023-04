Bản tin 8H: Ông Ngô Ngọc Đức thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hòa Bình

TPO - Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất để ông Ngô Ngọc Đức thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Công văn số 2051 về việc thông tin kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, ngày 12/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và thống nhất để ông Ngô Ngọc Đức - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình, thôi giữ các chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hòa Bình và chức danh Bí thư Thành ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025; thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình thống nhất giao ông Hoàng Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hòa Bình, điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hòa Bình, Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình từ ngày 13/4 đến khi kiện toàn nhân sự Bí thư Thành ủy Hòa Bình.

Trong công văn gửi tỉnh Quảng Nam để góp ý về dự thảo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND TP Đà Nẵng đề nghị bỏ nội dung "định hướng cảng hàng không quốc tế Chu Lai trong tương lai sẽ dần thay thế cảng hàng không Đà Nẵng". Chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị tỉnh Quảng Nam chủ động cập nhật quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, đề xuất quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai đến năm 2050 đều đạt công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm, không ảnh hưởng đến định hướng phát triển của 2 cảng hàng không.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 13/4, Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tây Bắc đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Mưa khả năng gia tăng ở miền Bắc trong các ngày 14-15/4 do tác động của đợt không khí lạnh mới. Đồng thời, nhiệt độ giảm nhẹ xuống mức thấp nhất 23 độ C, cao nhất 27 độ C. Không khí lạnh thời kỳ này chủ yếu lệch đông nên khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục trải qua những ngày sương mù, mưa phùn, có lúc mưa rào rải rác. Độ ẩm tiếp tục tăng trên 95%, nồm ẩm kéo dài trong hai ngày tới.

Ngày 12/4, Bộ Y tế đã có công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Y tế cho biết thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Trong 7 ngày vừa qua (từ 5/4 đến 11/4), cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc COVID-19 mới, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó; trong đó nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca (chiếm 30,2% số mắc mới). Số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng; số bệnh nhân nặng ghi nhận trong tuần là 10 ca, trung bình ghi nhận 1-2 ca nặng mỗi ngày. Bộ Y tế cũng cho biết tỉ lệ tiêm vắc-xin COVID-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra.

Chiều 12/4, chia sẻ "Báo cáo hiện trạng chất thải nhựa năm 2022”, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Tài Tuệ - Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh tổng khối lượng chất thải nhựa phát sinh ghi nhận được lên tới 2,9 triệu tấn/năm. Theo báo cáo, khối lượng chất thải nhựa phát sinh ở đô thị là 1,6 triệu tấn; số còn lại 1,3 triệu tấn ở nông thôn. Tổng lượng rác thải nhựa được thu gom là 2,4 triệu tấn, bao gồm: 1,55 triệu tấn ở đô thị và 0,85 triệu tấn ở nông thôn. Trong số 2,4 triệu tấn chất thải nhựa được thu gom, chỉ có 0,9 triệu tấn rác thải nhựa được phân loại cho tái chế và 0,77 triệu tấn rác được tái chế. Tổng thất thoát chất thải nhựa vào môi trường là 0,42 triệu tấn, thất thoát ra môi trường nước khoảng 0,07 triệu tấn.

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1028 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối 12/4, Hội đồng quay thưởng của công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 73.078.715.000 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1028 của sản phẩm Mega 6/45 là: 04 - 07 - 27 - 28 - 32 - 43. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 65,7 tỷ đồng. Cũng trong kỳ quay lần thứ 1028 của sản phẩm Mega 6/45, Vieltott còn tìm ra 55 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 2.255 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 37.366 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng. (XEM CHI TIẾT)

Tối 12/4, một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh đã triển khai quyết định kỷ luật cách hết các chức vụ trong đảng đối với ông Ngô Quốc Khánh, Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu, Phó bí thư Chi bộ (Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ngoài ra, bà Tô Việt Ái, chuyên viên Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, cũng bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng. Theo thông tin ban đầu, trước đó, trong cuộc thi tuyển viên chức cho Nhà hát Cao Văn Lầu năm 2022, ông Khánh đã bàn bạc với bà Ái để nhận 80 triệu đồng của 4 nhân viên của nhà hát. Tuy nhiên, do các nhân viên trên không đủ tiền nên ông Khánh đã cho mỗi nhân viên tạm ứng 10 triệu đồng từ nguồn quỹ của đơn vị. (XEM CHI TIẾT)