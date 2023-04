Bản tin 8H: Hai vợ chồng tử vong ở Hà Nội khi đang trên đường về quê

TPO - Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy ở Hà Nội khiến hai vợ chồng tử vong khi đang trên đường về quê.

Tối 8/4, một vụ tai nạn giao thông xảy ra gần cổng trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Ba Đình (huyện Mê Linh, TP.Hà Nội) khiến 2 vợ chồng tử vong, thi thể không nguyên vẹn. Theo đó, hai vợ chồng người Phú Thọ làm việc ở khu công nghiệp Quang Minh đang trên đường về quê ngày cuối tuần, không may bị tai nạn trên Quốc Lộ 23B, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Trưởng công an xã Tiền Phong xác nhận, khoảng 19h20 cùng ngày, đơn vị nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo BKS 88C 129.xx, kéo theo rơ moóc 88R- 003.xx va chạm với xe máy BKS 19S1- 349.xx, dẫn đến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Ngày 8/4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 122 ca mắc COVID-19 mới, tiếp tục tăng trong 24 giờ qua. Bộ Y tế cho biết tuần qua, cả nước cũng ghi nhận số ca mắc tăng cao với so với những tuần trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.527.701 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 21 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.615.053 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 6 ca, tăng thêm 3 ca so với ngày hôm qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Ngày 7/4 có 10.109 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.022.357 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (9/4), khu vực Đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Bắc Trung Bộ trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 18-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Hôm nay, ở Bắc Bộ; từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Dự báo từ ngày mai đến 13/4, các tỉnh Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù vào đêm và sáng, trời nồm ẩm, nền nhiệt thấp. Từ khoảng 14-15/4, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong khi đó, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất 32 độ; cảnh báo chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ có nơi trên 35 độ. Từ ngày 10/4, nắng nóng có khả năng giảm dần. Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có khả năng kéo dài tới 15/4. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 19h30 ngày 8/4, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai) đã tìm thấy thi thể V.X.T.Đ (18 tuổi, ngụ tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom) là nạn nhân trong vụ đuối nước tại hồ Trị An (khu vực thuộc địa bàn xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu). Hiện, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại là D.T.P (16 tuổi, ngụ cùng xã Cây Gáo với nạn nhân Đ). Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, nhóm bốn thanh thiếu niên đến tắm hồ Trị An tại khu vực cầu Chiến khu D (thuộc địa bàn ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu), sau đó có hai người trong nhóm là D. và P. bị đuối nước. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/4, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết, liên quan đến những ồn ào quanh câu chuyện thu phí tham quan ở Hội An, ông đã trao đổi với lãnh đạo thành phố này, đề nghị cân nhắc thận trọng. Theo ông Thanh, thu phí tham quan tại các Di sản văn hóa thế giới là chuyện bình thường, phổ biến. Đối với Hội An, việc xây dựng phương án thu phí tham quan như thế nào theo từng giai đoạn, phù hợp với đặc điểm của di sản và thực tiễn cụ thể của địa phương là thuộc thẩm quyền của chính quyền Hội An dưới sự lãnh đạo, cho chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/4, thông tin từ UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện cùng các cơ quan liên quan vào cuộc xác minh vụ việc hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc xảy ra xô xát, đánh nhau khiến 1 người phải nhập viện. Hai thầy giáo liên quan là Phan Anh Tuấn (SN 1973) là Hiệu trưởng và Lê Đức Huấn (SN 1973) là Phó hiệu trưởng nhà trường. Theo thông tin ban đầu, ngày 6/4, ông Tuấn và Huấn nói chuyện với nhau và có xảy ra tranh cãi. Trong cơn nóng giận, ông Tuấn không kiềm chế được bản thân đã đánh ông Huấn bị thương ở vùng mặt. Sau đó, ông Huấn phải đến Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy để điều trị. Hiện, ông Huấn đã về nhà. (XEM CHI TIẾT)