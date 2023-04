Bản tin 8H: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

TPO - Thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải vừa được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Chiều ngày 5/4, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại lễ công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải (SN 1976, quê Bình Thuận), Trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Trong hơn 25 năm công tác, thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải từng giữ chức vụ Trưởng công an huyện Ninh Sơn trước khi được điều động làm Trưởng công an TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (từ tháng 2/2020).

Liên quan vụ ôtô tông liên hoàn 17 xe máy ở Hà Nội, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin tài xế ôtô là một phụ nữ kèm hình ảnh cho thấy người đàn ông bước ra từ ghế phụ của chiếc xe. Theo Zing, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội), bác bỏ thông tin trên và khẳng định kết quả điều tra bước đầu xác định người lái ôtô là ông Hoàng Ngọc V. (SN 1960, trú tại Long Biên, Hà Nội). Ông V. đưa vợ đi khám từ Bệnh viện Tim Hà Nội trở về thì xảy ra sự việc. Một cán bộ công an khám nghiệm hiện trường cũng cho biết cửa bên trái (phía ghế lái) của chiếc ôtô gặp sự cố sau va chạm. Ở phía này của chiếc xe còn đè lên một xe máy ở dưới gầm, dẫn đến ôtô bị nghiêng nên tài xế không thoát ra ngoài được ở cửa này.

Tối 5/4, ông Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến 2 học sinh lớp 5 bị tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h cùng ngày, một nhóm 5 học sinh Trường Tiểu học xã Gia Hanh đi vào khu vực hồ Vực Trống giáp ranh giữa xã Gia Hanh và xã Phú Lộc, để tắm mát. 2 em Trần Thị Bảo Tr. và Nguyễn Thị Khánh L. (đều sinh năm 2012) không may sảy chân rơi vào vùng nước sâu, đuối nước và tử vong. Thi thể hai nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 18h cùng ngày ở dưới lòng hồ, cách bờ khoảng 10m. Trước đó, khoảng hơn 9h cùng ngày, tại khu vực sông Rào Trổ (đoạn qua địa bàn xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh), một học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở xã Kỳ Sơn là D.P.P.T cũng bị đuối nước tử vong.

Ngày 5/4, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan này đã triển khai kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập trong năm 2023. Theo đó, có 8 sở, ban, ngành, địa phương (gọi chung là đơn vị) được chọn để xác minh (tối thiểu 20% đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh) theo định hướng của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi đơn vị. Trong đó, Sở Y tế 5 người, Sở Tài nguyên và Môi trường 5 người, Sở Nội vụ 2 người, Sở Xây dựng 2 người, Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 người, Sở Tài chính 1 người, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 1 người, UBND TP Bạc Liêu 1 người.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng trưa 6/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc của Bắc Bộ, đi kèm là mưa rào rải rác và có nơi có dông ở Bắc Bộ. Không khí lạnh sau đó ảnh hưởng yếu đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Đông Bắc Bộ từ đêm 6/4 trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Ngày 6/4, Trung Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, từ Bình Định đến Phú Yên và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ chiều tối và đêm 6/4, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Từ 7/4, nắng nóng kết thúc ở các khu vực trên, Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Ngày 5/4, Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 mới tăng lên 51 ca trong 24 giờ, cao nhất nhiều tháng qua. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, số ca mắc tăng cao so với các ngày của nhiều tuần trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.454 ca nhiễm. Trong ngày, có 23 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.615.014 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 7 ca, tăng 2 ca so với hôm qua, trong đó có một bệnh nhân phải thở ôxy dòng cao. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Ngày 4/4 có 3.906 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.002.037 liều.

Liên quan đến vụ trực thăng rơi trên Vịnh Hạ Long, khoảng 23h45 ngày 5/4, thi thể nạn nhân thứ 3 được đưa lên tàu chuyên dụng của lực lượng chức năng. Thông tin ban đầu đây có thể là phi công, Đại tá Chu Quang Minh (SN 1964). Trước đó, 19h18, lực lượng tại hiện trường vớt được 2 thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay tại vùng biển cách xã Gia Luận, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) khoảng 3 km.. Thi thể 3 nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy - Quảng Ninh. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân còn lại. Trước đó, chiếc trực thăng Bell 505, số hiệu VN-8650, do Đại tá Chu Quang Minh là phi công lái chính, chở 4 khách Việt ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao, bị mất liên lạc lúc 17h15 cùng ngày, sau gần 20 phút cất cánh. (XEM CHI TIẾT)