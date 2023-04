Bản tin 8H: Phát hiện đăng kiểm viên làm sai lệch kết quả kiểm định

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã liên tiếp phát hiện các trường hợp đăng kiểm viên làm sai lệch kết quả kiểm định, tiến hành xử phạt hành chính và tước quyền sử dụng chứng chỉ đăng kiểm viên.

Sở GTVT Bình Định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với đăng kiểm viên Hồ Xuân Khiêm (SN 1988) tại Trung tâm đăng kiểm 77-04D vì đã có hành vi vi phạm “Làm sai lệch kết quả kiểm định”, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ đăng kiểm viên 2 tháng. Đăng kiểm viên Hồ Xuân Khiêm được phân công nhiệm vụ kiểm tra công đoạn 1+2 trên dây chuyền 2 ngày 15/3, tuy nhiên, đăng kiểm viên này đã làm sai lệch kết quả kiểm định. Sở yêu cầu 77-04D thu hồi giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định số 14080989 cấp ngày 15/3 đối với xe ô tô tải biển kiểm soát 77H-025.98. Sở cũng xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với nhân viên nghiệp vụ Nguyễn Vi Nhật Thảo (SN 1991) tại Trung tâm đăng kiểm 77-06D, vì đã có hành vi vi phạm “Không tuân thủ đúng quy định tại các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định”.

Ngày 3/4, trên quốc lộ 21B, đoạn qua địa bàn xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong. Theo đó, khoảng 22h cùng ngày, chiếc ô tô 7 chỗ chạy tốc độ cao trên quốc lộ 21B, hướng từ thành phố Nam Định đi Hà Nam, khi đến đoạn đường thuộc địa bàn xã Mỹ Tiến bất ngờ bị mất lái đâm vào dải phân cách cứng (bên trái theo hướng xe di chuyển). Cú đâm mạnh khiến chiếc xe lăn nhiều vòng vượt qua dải phân cách sang làn đường đối diện. 3 người đàn ông trong xe bay ra khỏi xe nằm trên mặt đường. Hậu quả, một người đã tử vong, hai người còn lại bị thương nặng. Sáng 4/4, lãnh đạo xã Mỹ Tiến xác nhận, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 21B trong đêm làm một người đàn ông (ở xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc) tử vong và 2 người còn lại bị thương.

Ngày 3/4, một lãnh đạo UBND xã Quảng Tân (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra việc 2 người là vợ chồng tử vong dưới ao chứa nước tưới cà phê. Trước đó, trưa 2/4, tại ao nước trên rẫy của một hộ dân ở xã Quảng Tân, người dân phát hiện một thi thể. Qua xác minh, nạn nhân là chị Trần Thu H. (49 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đến sáng 3/4, sau khi xả cạn nước trong ao, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thi thể nạn nhân Phan S. (40 tuổi, chồng chị H.). Theo chính quyền địa phương, cả hai nạn nhân mới mua rẫy này và về ở tại xã Quảng Tân thời gian gần đây, chưa đăng ký tạm trú.

Tối 3/4, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công một người đàn ông bị rơi xuống hố sâu 56m ở xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc. Khoảng 9h40 cùng ngày, Công an huyện Mèo Vạc nhận được tin báo về việc ô tô biển kiểm soát 29A-370xx, do ông Cao Hoài Đức (trú tại Hà Nội) điều khiển, đưa 3 khách du lịch đến tham quan tượng đài Thanh niên xung phong tại xã Pải Lủng, bị tụt lùi từ sân tượng đài rơi xuống ta luy âm. Trong lúc tụt lùi, ô tô đã va trúng anh Thò Mí Ly (trú tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn), đang đứng ở mép sân bãi đỗ xe của khu vực tượng đài. Hậu quả, anh Thò Mí Ly bị cuốn theo ô tô, rơi xuống một hố sâu mất tích; ông Cao Hoài Đức bị gãy xương sườn. Sau khoảng 10 tiếng tìm kiếm, anh Ly được tìm thấy dưới độ sâu 56m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 4/4, Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-55%. Đông Bắc Bộ, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%. Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi khả năng kéo dài đến 6/4. Chiều 4/4, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày 3/4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 40 ca mắc COVID-19 mới trong ngày, tăng gấp 4 lần so với ngày trước đó và cao nhất gần 2 tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.527.366 ca nhiễm. Trong ngày không có bệnh nhân nào được công bố khỏi bệnh. Hiện tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.988 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 4 ca, tăng 1 ca so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Ngày 2/4 có 1.090 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 265.988.557 liều.

Ngày 3/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái công bố Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quỳnh làm Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái kể từ ngày 1/4/2023, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.