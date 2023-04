Bản tin 8H: Kỷ luật Đảng ủy bộ phận Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An thi hành kỷ luật Đảng ủy bộ phận Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức Khiển trách do buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra sai phạm trong tổ chức mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc và vật tư tiêu hao.

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nghệ An vừa phát đi thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 12 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật Đảng ủy bộ phận Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức Khiển trách. Uỷ ban biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Thế, nguyên Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hưng Nguyên, bằng hình thức Cảnh cáo; đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 và các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Thế. Uỷ ban cũng quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí Lê Viết Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghĩa Đàn do đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo thông tin từ Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), 5 tháng đầu năm 2023, số thụ lý mới gần 265.000 vụ việc, tăng trên 58.000 vụ việc, tương đương 84.700 tỷ đồng (tăng 50,7% so với cùng kỳ năm 2022). Số vụ án tham nhũng, kinh tế thụ lý mới tăng 324 vụ việc, tương ứng với tăng gần 14.400 tỷ đồng (tăng 190% so với cùng kỳ năm 2022). Kết quả, 5 tháng qua đã thi hành xong trên 183.000 vụ việc, tăng trên 29.000 vụ việc so với cùng kỳ năm 2022; tương ứng với số tiền thi hành án xong trên 45.000 tỷ đồng (tăng trên 19.900 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022). Đặc biệt, án tham nhũng kinh tế đã thi hành xong 651 vụ việc (tăng 123 vụ việc so với cùng kỳ năm trước), tương ứng với số tiền thi hành án xong trên 17.383 tỷ đồng (tăng gần 11.900 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022).

Ngày 2/4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ, giảm nhẹ so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.326 ca nhiễm. Số bệnh nhân khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 11 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.988 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 1/4 có 308 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.987.467 liều.

Chiều 2/4, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ nổ tại gara ô tô khiến nhiều người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, tiếng nổ lớn vang lên tại gara sửa chữa ô tô Lê Hiển ở xóm 9 (SN 1985, xã Quỳnh Tân). Vụ nổ khiến anh Hiển và anh Nguyễn Duy Nhật (SN 1993, trú xóm 9) tử vong. Theo lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân, khoảng 6 người khác bị thương. Người nhà anh Hiển cho biết vụ nổ xảy ra sau khi anh Nhật đưa cục sắt vụn (nghi bom) đến nhờ anh Hiển cưa hộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/4, miền Bắc tăng nhiệt, hửng nắng, chấm dứt đợt nồm ẩm kéo dài nhiều ngày qua, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Miền Trung đón nắng nóng diện rộng, mức nhiệt tăng nhanh lên ngưỡng 35-37 độ C. Có nơi nóng gay gắt trên 38 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối. Dự báo trong hai ngày 4-5/4, miền Bắc trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng. Từ đêm 5-6/4, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 6/4 trời chuyển mát. Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng kéo dài đến ngày 5/4. Từ ngày 6/4 nắng nóng giảm dần. (XEM CHI TIẾT)

Tối 2/4, đại diện Công an TP Dĩ An cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương để điều tra vụ một nam thanh niên rơi từ trên mái tôn xuống đất tử vong. Nạn nhân là anh M.X.N (33 tuổi, quê Hà Tĩnh). Theo điều tra ban đầu, anh N. đến thăm bạn gái tại phòng trọ trên đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, TP Dĩ An, vào khoảng 12h cùng ngày. Chồng cô gái bất ngờ đến tìm. Hai người đàn ông chạm mặt nhau rồi xảy ra ẩu đả. Anh N. bị người chồng của bạn đuổi đánh phải bỏ chạy và trèo lên mái nhà. Trong khi chạy trên mái một xưởng gỗ, anh N. bị lọt, rơi xuống nhà xưởng có độ cao khoảng 10 m. Người phụ nữ khai nhận đã ly thân chồng một thời gian dài. Người chồng hiện không rõ tung tích. (XEM CHI TIẾT)