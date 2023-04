Bản tin 8H: Thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà kho bị khoá

TPO - Lực lượng chức năng Đà Nẵng đang điều tra vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà kho.

Ngày 4/4, Cơ quan Công an Đà Nẵng phối hợp với Viện KSND và phòng nghiệp vụ điều tra vụ việc anh Phạm Quang Kh. (32 tuổi, quê Quảng Trị) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà kho ở kiệt 234-Đỗ Bá, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Thông tin ban đầu, anh Kh. là người chuyên lắp đặt âm thanh cho các cơ sở trên địa bàn Đà Nẵng. Thời gian gần đây, anh Kh. mua các thiết bị của ông L. để lắp đặt cho các cơ sở nhưng chưa trả tiền. Chiều 2/4, ông L. tìm gặp anh Kh. ở khu vực gần Bến xe Trung tâm Đà Nẵng để đòi nợ. Ông L. yêu cầu anh Kh. gọi cho người thân chuyển tiền và nhận được hẹn vài ngày sau trả. Để tạo áp lực, ông L. đưa anh Kh. về kho hàng của mình trong kiệt 234 Đỗ Bá và khóa cửa ngoài. Tuy nhiên, đến ngày 3/4, ông L. phát hiện anh Kh. chết trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan chức năng.

Trong Quý I năm 2023, Cục CSGT cho biết các đơn vị chức năng đã phát hiện hơn 750.000 trường hợp vi phạm trên các tuyến giao thông. Số tiền xử phạt vi phạm là hơn 1.300 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tước 139.000 bằng lái các loại, tạm giữ gần 225.000 xe cộ của người vi phạm. So với cùng kỳ năm 2022, số lượt vi phạm giảm gần 103.000 trường hợp (12,06%), số tiền phạt tăng 530 tỷ đồng (64,62%). Các vi phạm chủ yếu tập trung trên đường bộ. Đáng chú ý, có 151.734 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên cả nước (chiếm 20,6% số vi phạm). Ngoài ra, 472 lái xe được ghi nhận dương tính với ma túy và hơn 132.000 lượt tài xế chạy quá tốc độ bị CSGT phát hiện.

Chiều 4/4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế-xã hội do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng có 8.000 doanh nghiệp, nhà máy đăng ký ngưng hoạt động, đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội khẳng định đây là thông tin thất thiệt. Theo số liệu trên Cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia, trong quý 1 năm 2023, số doanh nghiệp trong nước đăng ký mới tại Bình Dương là 1.458 đơn vị với số vốn 8.700 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn 361 doanh nghiệp với 8.700 tỷ đồng. Như vậy, số doanh nghiệp trong nước đăng ký mới và doanh nghiệp tăng vốn hơn 17.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp trong nước điều chỉnh giảm vốn là 26 đơn vị với 747 tỷ đồng, 147 đơn vị giải thể là 1.145 tỷ đồng. Do đó, thông tin 8.000 doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động là không đúng, gây hoang mang trong dư luận.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/4, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp 35-55%. Các khu vực khác của Bắc Bộ và khu vực Bình Định đến Phú Yên nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm 40-55%. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Ngày 6/4, Trung Trung Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%. Cũng trong ngày 6/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, nắng nóng kết thúc. Từ 7/4, nắng nóng kết thúc ở Trung Trung Bộ. Trong khi đó, nắng nóng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì.

Ngày 4/4, Bộ Y tế cho biết có 37 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.527.366 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 3 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.991 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 5 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 03/4 có 9.574 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số vắc xin đã được tiêm là 265.998.131 liều.

Tối 4/4, một lãnh đạo thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xác nhận có xảy ra vụ điện giật làm chết 3 người trong một gia đình ở phường Mỹ Phước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 cùng ngày, trời mưa to có giông lốc khiến cây xanh trên đường thuộc khu phố 2, phường Mỹ Phước ngã đè lên đường dây điện 3 pha làm căng đứt, bong tróc hệ thống những dây điện chiếu sáng và hệ thống dây cáp quang. Bà Nguyễn Thị Nhị (SN 1953, ngụ phường Mỹ Phước) đi ra quét nước thì đụng phải dây điện dẫn đến bị giật té ngã. Chồng bà là ông Nguyễn Văn Lên (SN 1952), con trai là Nguyễn Thái Bình (SN 1983) và cháu nội là Nguyễn Thái Dương (SN 2011) chạy ra cứu thì cũng bị điện giật. Sự việc khiến ông Lên, anh Bình và cháu Dương tử vong tại chỗ. Bà Nhị bị thương nhẹ. (XEM CHI TIẾT)

Sau khi có thông tin sẽ huy động 400 người để thử tải cầu Nguyễn Thái Học (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), chiều 4/4, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo dừng ngay việc này. Theo Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải phía Nam, cầu Nguyễn Thái Học là cầu bộ hành phục vụ con người và con người là tài sản vô giá nên không sử dụng để làm vật thử tải. Được biết, cầu Nguyễn Thái Học dài 129m, rộng khoảng 6,5m và 1m2 có thể chịu sức nặng tới 410kg; cả cầu có thể sức chứa hơn 4.600 người. Hiện, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo tạm dừng thử tải bằng người, thay vào đó là thử tải bằng nước theo chuyển động tĩnh. (XEM CHI TIẾT)