Tắm hồ Trị An, hai người bị đuối nước

TPO - Khoảng 19h30 ngày 8/4, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai) đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân trong vụ đuối nước tại hồ Trị An (khu vực thuộc địa bàn xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu).

Nạn nhân được xác định là V.X.T.Đ (18 tuổi, ngụ tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom). Hiện, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại là D.T.P (16 tuổi, ngụ cùng xã Cây Gáo với nạn nhân Đ).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, nhóm bốn thanh thiếu niên đến tắm hồ Trị An tại khu vực cầu Chiến khu D (thuộc địa bàn ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu), sau đó có hai người trong nhóm là D. và P. bị đuối nước.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom đã cử lực lượng cứu nạn, cứu hộ gồm một xe chỉ huy và chín cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Đang cao điểm nắng nóng, lượng người đến hồ Trị An tắm rất đông. Theo thông tin từ cơ quan cứu nạn, cứu hộ, tính từ đầu tháng 4 đến nay, tại hồ Trị An (khu vực xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) có 5 trường hợp tử vong do đuối nước.