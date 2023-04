2 'cần thủ' tử vong trên hồ Trị An

TPO - Ngư dân chài lưới trên hồ Trị An bất ngờ phát hiện 1 tử thi mắc vào lưới cá. Tiếp tục tìm kiếm cơ quan chức năng phát hiện thêm nạn nhân thứ 2.

Ngày 4/4, công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân bị đuối nước trên hồ Trị An cho gia đình các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4/4 người dân đánh cá trên hồ Trị An (thuộc địa phận xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) phát hiện 1 thi thể nam giới mắc vào lưới cá nên đã trình báo công an địa phương.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện gần khu vực phát hiện thi thể nạn nhân có 1 xe máy, trên xe máy có 2 nón bảo hiểm và 2 túi đựng dụng cụ câu cá nghi là của nạn nhân. Lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe còn có giấy tờ tùy thân và điện thoại di động nghi của nạn nhân.

Sau khi liên lạc được với gia đình, công an xác định nạn nhân đuối nước tên V.Q.T. (36 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Theo người nhà nạn nhân, chiều 3/4, ông V.Q.T. cùng ông P.V.H. (45 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) cùng đi câu cá bằng xe máy. Gia đình ông P.V.H. cũng xác định ông P.V.H chưa về nhà.

Nghi vấn còn P.V.H đuối nước nữa, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai) cùng với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm ở khu vực lòng hồ. Đến 8 giờ ngày 4/4, thi thể ông P.V.H. đã được tìm thấy ở hồ Trị An. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nguyên nhân anh P.V.H. tử vong do ngạt nước.

Trước đó, ngày 2/4 tại khu vực này cơ quan chức năng còn phát hiện anh Đ.B.T. (19 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai) đã tử vong trong lúc tắm trên hồ Trị An khi đi cắm trại.