Bản tin 8H: Bốn lãnh đạo cấp thứ trưởng sắp nghỉ hưu theo chế độ

TPO - Theo các quyết định vừa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký, có một phó tổng Thanh tra Chính phủ, một phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước và hai thứ trưởng (Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ) sẽ nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 7/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký thay Thủ tướng các quyết định nghỉ hưu đối với bốn nhân sự là thứ trưởng và tương đương thứ trưởng tại bốn bộ, ngành. Cụ thể, Thủ tướng quyết định Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh (giữ chức từ 9/2010) và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh ( giữ chức từ ngày 8/2/2015) nghỉ hưu theo chế độ từ 1/6. Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng (giữ chức từ năm 2011) nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm (giữ chức từ tháng 5/2018) sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ 1/8.

Liên quan vụ vợ chồng sở hữu bốn biển số xe đẹp, ngày 7/4, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục ra quyết định tạm đình chỉ công tác một cán bộ công an thuộc Đội CSGT - trật tự Công an huyện Cẩm Mỹ. Trước đó, thông tin về vợ chồng bấm được liên tiếp 4 biển số "siêu đẹp" lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, nhiều người hoài nghi về quy trình bấm số hay có điều gì bất thường. Hiện, lực lượng chức năng đang xác minh, niêm phong hồ sơ, máy móc để làm rõ, xử lý nghiêm (nếu có sai phạm). Trước đó, ngày 1/4, Phó Công an xã Sông Nhạn đã bị tạm đình chỉ công tác vì làm sai quy trình hướng dẫn đăng ký xe (không có dấu hiệu can thiệp vào hệ thống bấm biển số).

Ngày 7/4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 82 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ, cao nhất trong gần 3 tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.579 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 4 người được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.615.032 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 4 ca, trong đó 1 ca thở máy xâm lấn. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Ngày 6/4 có 2.276 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.012.248 liều.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (8/4) thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta. Bắc Bộ từ gần sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh, vùng núi trời rét. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc trời lạnh. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tại Nam Bộ nắng nóng diện rộng. Dự báo ngày mai, các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh trời lạnh. Nam Bộ có dấu hiệu hạ nhiệt từ 10/4. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 7/4, tại kỳ họp thứ 36, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Trường CĐ Y tế Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Thi hành kỷ luật Khiển trách đối với ông Huỳnh Tấn Tuấn, Bí thư Đảng ủy nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệu trưởng, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ba, nguyên Bí thư Đảng ủy nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Hiệu trưởng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trường CĐ Y tế Quảng Nam. Kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Đức Đón, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng của trường, nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa Trường CĐ Y tế (giai đoạn 2016 - 2018), nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022. (XEM CHI TIẾT)