Bản tin 8H: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

TPO - Thượng tá Phan Văn Lý, Trưởng Công an huyện Vụ Bản được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Chiều 6/4, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Phan Văn Lý, Trưởng Công an huyện Vụ Bản giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Thượng tá Phan Văn Lý sinh năm 1976; quê quán xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; trình độ thạc sĩ, chuyên ngành điều tra tội phạm; cao cấp lý luận chính trị; điều tra viên cao cấp. Ông từng công tác và giữ các chức vụ: Cán bộ Trại giam Xuyên Mộc, Bộ Công an; Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định; Trưởng Công an huyện Vụ Bản.

UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn kiến nghị Bộ Tài chính giải quyết kinh phí hoạt động cho Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (Công ty vận hành metro số 1). Theo UBND TP, công ty vận hành metro số 1 đã sử dụng hết kinh phí tạm ứng trong nguồn vốn điều lệ 14 tỷ đồng (từ tháng 8/2021). Đến nay, người lao động tại đây vẫn chưa được thanh toán lương lẫn các khoản bảo hiểm xã hội. Hiện, tổng các khoản nợ lên đến khoảng 6,7 tỷ đồng, số người lao động thôi việc là 21/36 người. Trong khi đó, số nhân sự cần tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu vận hành vào cuối năm 2023 là 706 người. Ngoài ra, đơn vị này cũng không đủ kinh phí chi trả các khoản điện, nước, dịch vụ bảo vệ... Ngoài ra, các nhà thầu xây lắp dự án có khả năng sẽ khiếu kiện chủ đầu (MAUR) vì không cung cấp được nhân sự để tiếp nhận đào tạo, chuyển giao công nghệ theo hợp đồng ban đầu.

Chiều 6/4, tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác bảo đảm ATGT quý I/2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023, ông ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết trong quý I, toàn quốc xảy ra hơn 2.300 vụ tai nạn giao thông với hơn 1.400 người tử vong và gần 1.600 người bị thương. Thống kê cho thấy, vẫn còn 16 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2022. Trong đó, 11 tỉnh tăng hơn 20% là: Thái Bình, Hà Tĩnh, An Giang, Hà Giang, Tây Ninh, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Kon Tum, Lạng Sơn và Sơn La. Theo ông Hùng, 15% nguyên nhân tai nạn giao thông đường bộ do người điều khiển phương tiện đi sai làn đường, phần đường; gần 8% do chuyển hướng không chú ý; 72% do vi phạm tốc độ; 0,18% do sử dụng ma túy, chất gây nghiện; hơn 32% các nguyên nhân khác và 34% chưa xác định được nguyên nhân.

Liên quan đến vụ máy bay trực thăng Bell-505 số hiệu VN-8650 chở 5 người (1 phi công và 4 hành khách) ngắm cảnh trên Vịnh Hạ Long bị rơi trên biển Hải Phòng - Quảng Ninh, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết đơn vị này vừa yêu cầu dừng tất các tour trực thăng ngắm cảnh ở Việt Nam đến khi có thông báo mới. Hoạt động bay trực thăng ngắm cảnh do Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng) thực hiện. Hiện công ty cung cấp tour bay ngắm cảnh tại nhiều địa điểm với 50 đường bay du lịch được cấp phép như: vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Đà Nẵng, Điện Biên, Mai Châu (Hòa Bình), mùa vàng Mù Cang Chải (Yên Bái), Vũng Tàu - Côn Đảo.

Ngày 6/4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 43 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ, giảm 8 ca so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.527.497 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.615.028 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca, trong đó có 1 trường hợp thở máy xâm lấn. Đây là trường hợp bệnh nhân nặng phải thở máy được ghi nhận sau nhiều tuần. Đến nay đã hơn 3 tháng nước ta không ghi nhận bệnh nhân tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Ngày 5/4 có 7.935 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.009.972 liều.

Chiều 6/4, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (trụ sở tại Hà Nội) đã đấu giá trực tuyến thành công 5 chiếc ô tô do Cục Quản trị - Văn phòng Chính phủ ủy quyền. Trong đó, 4 chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Crown 3.0 và một chiếc Toyota Camry 2.4G được sản xuất trong giai đoạn 1997-2002. Các ô tô này đều đã có thời gian sử dụng trên 20 năm. Giá khởi điểm mỗi chiếc xe dao động từ 194-245 triệu đồng nhưng giá trúng đấu giá đều rất cao, từ 350-847 triệu đồng. 5 ô tô trên nằm trong diện quản lý của Cục Quản trị - Văn phòng Chính phủ và được phép thanh lý theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá sẽ tới trụ sở Văn phòng Chính phủ (quận Ba Đình, Hà Nội) để xem xe. Tiền đặt trước là 20 triệu đồng, bước giá là 5 triệu đồng.

Ngày 6/4, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định cho hay, tổ tuần tra của phòng vừa phát hiện một xe tải chở số người sai quy định. Theo đó, khoảng 14h chiều cùng ngày (6/4), tổ tuần tra của Phòng CSGT – Công an tỉnh Bình Định yêu cầu xe tải BKS 76H-000.xx chạy hướng Bình Định - Phú Yên dừng lại để kiểm tra trên Quốc lộ 19C thuộc địa phận xã Canh Hiển (huyện Vân Canh). Lực lượng CSGT phát hiện trong thùng xe tải này có 7 người đang mắc võng nằm. Tài xế khai báo danh tính là Nguyễn Đức B. (32 tuổi, Đắk Lắk), nhận chở nhóm người từ tỉnh Quảng Ngãi vào Phú Yên để bốc dưa thuê. CSGT sau đó lập biên bản vi phạm đối với tài xế lái xe tải, tạm giữ giấy phép lái xe và buộc 7 người trong thùng xe phải rời xe. (XEM CHI TIẾT)