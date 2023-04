Bản tin 8H: Xin nghỉ phép rồi biến mất, phó chủ tịch phường bị bãi nhiệm

TPO - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền bị bãi nhiệm chức vụ và xóa tên đảng viên vì bỏ nhiệm sở suốt nhiều tháng không có lý do.

Lãnh đạo TP Quy Nhơn (Bình Định) vừa phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền. Nguyên nhân là bà Huyền bỏ việc không có lý do suốt nhiều tháng. Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn cũng đã có quyết định xóa tên đảng viên đối với bà Huyền vì tự ý bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng Đảng phí từ tháng 10/2022 đến nay. Bà Huyền là Phó chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng nhiệm kỳ 2021-2026, phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội. Trước đó, bà Huyền xin nghỉ phép từ ngày 15 đến 29/9/2022. Quá hạn, bà vẫn không trở lại cơ quan làm việc. Nhiều tháng qua, UBND phường Ghềnh Ráng và Công an tỉnh Bình Định liên tục tiếp nhận nhiều đơn trình báo tố cáo bà Huyền vay mượn tiền nhưng không trả.

Chiều 9/4, đại diện Grab Việt Nam cho biết đã nắm được những phản hồi xung quanh việc hiển thị bản đồ trên ứng dụng của hãng công nghệ này. Công ty đang tích cực làm việc với đối tác cung cấp bản đồ để xử lý. Theo người đại diện, sự việc không liên quan đến sự tôn trọng của Grab đối với đất nước và nhân dân Việt Nam. Đơn vị cam kết tiếp nhận các ý kiến đóng góp nghiêm túc và xin lỗi về những quan ngại có thể phát sinh. Trước đó, tối 8/4, dư luận bàn tán việc bản đồ trên ứng dụng của Grab tại Việt Nam thể hiện thông tin sai lệch về chủ quyền nước ta ở Biển Đông. Cụ thể, với khu vực quần đảo Trường Sa, ngoài một vài tên thực thể như Sơn Ca, Sinh Tồn… được thể hiện bằng tiếng Việt, tên các thực thể khác được thể hiện bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh.

Ngày 9/4, Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, hai bà cháu (bà 78 tuổi và cháu trai 14 tuổi) lưu thông bằng xe máy trên đường liên xã hướng từ thị xã Phước Long đi huyện Bù Gia Mập. Đến thôn Đắc Son 1, xã Phú Nghĩa, xe máy bất ngờ va chạm với xe container kéo theo rơ-moóc lưu thông trên đường liên xã, hướng từ huyện Bù Gia Mập đi TP HCM, chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ. Xe máy hư hỏng nặng.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết vừa có đề xuất dự án nâng cấp, cải tạo 3 tuyến đường tại Đồng bằng sông Cửu Long. Các tuyến được cải tạo gồm quốc lộ 53, quốc lộ 62 và quốc lộ 91B tại Đồng bằng sông Cửu Long, với tổng mức đầu tư 7.158 tỷ đồng. Trong số vốn đó, vốn vay ODA Ngân hàng Thế giới (WB) là 5.603 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước là 1.555 tỷ đồng. Trong đó, công trình nâng cấp, cải tạo quốc lộ 53 có 1.853 tỷ đồng, bao gồm vốn vay 1.273 tỷ đồng, vốn đối ứng 580 tỷ đồng. Dự án quốc lộ 62 có tổng mức đầu tư 2.250 tỷ đồng, trong đó, vốn vay 1.545 tỷ đồng, vốn đối ứng 705 tỷ đồng. Dự án quốc lộ 91B có tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay là 1.318 tỷ đồng và vốn đối ứng 182 tỷ đồng.

Tối 9/4, lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ 2 người tử vong xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tối 4/4, ông Phan Văn C. (SN 1961, trú tại thôn Trò, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên) uống rượu thuốc tự ngâm tại bữa cơm Tết Thanh Minh của người cùng thôn. Đến khoảng 7h sáng hôm sau, người nhà phát hiện ông C. tử vong. Đến sáng 5/4, khi đến nhà ông C. để phúng viếng, ông Phan Văn Ch. (SN 1967, anh em họ với ông C., trú tại thôn 3 Thuốc Hạ, xã Tân Thành) thấy chai rượu thuốc (chai rượu mà ông C. đã sử dụng vào tối 4/4) nên đã tự lấy để uống. Sau đó, ông Ch. kêu đau đầu và lên giường của ông C. để nằm. Không lâu sau, mọi người phát hiện ông Ch. tử vong.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm và sáng sớm 10/4, Đông Bắc Bộ mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Đợt mưa phùn này ở Đông Bắc Bộ có thể kéo dài tới 13/4. Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Các khu vực khác, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng. Ngày 10/4, nắng nóng diện rộng còn xảy ra ở miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-55%.

Ngày 9/4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 44 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ. Tuần qua, nước ta cũng ghi nhận hơn 400 ca nhiễm, tăng mạnh so với các tuần trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.527.745 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 26 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.615.079 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 6 ca, trong đó có 1 ca thở máy xâm lấn. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Ngày 8/4 có 13 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.022.370 liều.