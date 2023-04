Bản tin 8H: Cô gái tự đăng clip khiêu dâm để tăng tương tác bán hàng

TPO - Một cô gái ở Bắc Giang bị xử phạt vi phạm hành chính sau khi có hành vi tải các clip đồi trụy, khiêu dâm trên mạng rồi đăng tải lại trên trang Zalo cá nhân nhằm tăng tương tác với mục đích để bán hàng.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an TP Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính L.T.M.Y. (25 tuổi, người địa phương) trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Theo cơ quan chức năng, sau khi nhận được tin báo vào ngày 30/3 về một số bài đăng, clip có nội dung nhạy cảm, đồi trụy bị phát tán trên mạng xã hội, Công an TP Bắc Giang vào cuộc xác minh và xác định L.T.M.Y. (25 tuổi) đăng tải những nội dung trên. Y. khai nhận có hành vi trên nhằm tăng tương tác với mục đích để bán hàng. Lực lượng chức năng sau đó lập biên bản, yêu cầu Y. gỡ bỏ các bài đăng và cam kết không tái diễn hành vi vi phạm trên.

Chiều 14/4, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023, liên quan đến việc 5 tượng hình bàn tay được xây dựng dọc bờ biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã tiếp nhận các ý kiến phản ánh về việc xây dựng 5 tượng bàn tay dọc bờ biển Hải Tiến, đồng thời yêu cầu UBND huyện Hoằng Hóa có báo cáo cụ thể về việc này. Ông Đỗ Quang Trọng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, cho biết sẽ cho kiểm tra lại xem về góc độ du lịch thì việc xây dựng này như thế nào, bởi khu du lịch biển Hải Tiến không phải là di tích hay danh thắng như Sầm Sơn. Theo ông Trọng, nếu không ảnh hưởng đến không gian của bãi tắm, việc xây dựng có nhiều giá trị cho khu du lịch Hải Tiến.

Chiều 14/4, đại diện Công ty Bảo Việt Đà Nẵng đã đến thăm viếng, chia buồn, động viên và chi trả số tiền bồi thường bảo hiểm 200 triệu đồng cho thân nhân của vợ chồng nạn nhân là ông Hồ Tá Lực và bà Nguyễn Thị Hội (cùng trú ở nhà số 422 Tôn Đản, phường Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) do gặp sự cố bất ngờ rơi máy bay khi du lịch trên vịnh Hạ Long (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bằng máy bay trực thăng Bell 505. Đây là số tiền bồi thường bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia mà vợ chồng ông Hồ Tá Lực đã tham gia từ ngày 28/10/2022 của Bảo Việt Đà Nẵng - Đơn vị thành viên thuộc hệ thống Bảo hiểm Bảo Việt. Ngoài ra, hiện các đơn vị bảo hiểm đang làm thủ tục để chi trả số tiền bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách cho các nạn nhân, trong đó có vợ chồng ông Hồ Tá Lực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 14/4 đến ngày 15/4, một bộ phận không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta, khiến khu vực này không còn hiện tượng mưa phùn, sương mù và nồm ẩm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng 15-30 mm, có nơi trên 70 mm. Phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong các ngày 15 - 16/4 trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét lúc đêm và sáng sớm. Ngoài ra, ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo hoạt động yếu nên chiều tối và tối 15/4, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký. Thành viên Ban Thư ký gồm: Một Phó Tổng Thư ký Quốc hội Thường trực đồng thời là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó Tổng Thư ký Quốc hội đồng thời là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Ủy viên Thường trực Ban Thư ký đồng thời là Vụ trưởng Vụ Thư ký của Văn phòng Quốc hội; Các Ủy viên Ban Thư ký gồm 1 Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp và 19 vụ trưởng các vụ, Giám đốc Thư viện Quốc hội. Vụ Thư ký thuộc Văn phòng Quốc hội là bộ phận thường trực của Ban Thư ký. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 14/4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 780 ca COVID-19, tăng 283 trường hợp sau 24 giờ. Như vậy đã 5 ngày liên tiếp số ca mắc tăng mạnh tại nước ta. Hôm nay cũng là ngày có số mắc mới cao nhất trong nhiều tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.529.580 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 104 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.615.321 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 23 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 13/4 có 5.519 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.070.073 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều tối ngày 14/4, người dân phát hiện trên cầu bắc qua sông Dinh (Bố Trạch, Quảng Bình) một đôi dép và mảnh giấy viết vội với nội dung: “Con xin lỗi, con không ăn trộm”. Ngay sau đó, người dân và cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh và tổ chức lực lượng tìm kiếm ở khúc sông Dinh này và nhiều nơi trên địa bàn thị trấn. Qua nhận dạng về nét chữ và đôi dép, cơ quan chức năng nghi rằng đây là vật dụng và bút tích của một học sinh lớp 8 trường THCS Bắc Dinh (Bố Trạch). Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm tung tích của học sinh này. (XEM CHI TIẾT)