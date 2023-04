Bản tin 8H: Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Vũ Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Sáng 15/4, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh cho Thượng tá Vũ Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng. Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng có năm phó giám đốc gồm: Đại tá Lê Hồng Phong; Đại tá Nguyễn Quang Thống; Đại tá Đinh Xuân Huy; Đại tá Bùi Đức Thịnh và Thượng tá Vũ Tuấn Anh.

Theo Quyết định 22/QĐ-TCTĐB ngày 14/4/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD (Tổ công tác đặc biệt). Các tổ phó Tổ công tác đặc biệt gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (Tổ phó Thường trực); Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc. Các thành viên Tổ công tác đặc biệt gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; và Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển.

Ngày 15/4, Công an quận Long Biên, Hà Nội, cho hay, đơn vị đang điều tra nguyên nhân tử vong của một phụ nữ trên địa bàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Theo lãnh đạo UBND phường, sáng cùng ngày, chính quyền địa phương nhận tin báo về trường hợp người phụ nữ tử vong trong ô tô, tại hầm gửi xe một chung cư trên địa bàn. Vị lãnh đạo cho hay, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và chưa thể kết luận đây có phải là vụ án mạng hay không.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/4, nắng xuất hiện tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc, nhiệt độ tăng nhẹ. Trong các ngày 18-22/4, nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục tăng, người dân có thể cảm nhận được nắng nóng khi nhiệt độ cao nhất có ngày lên tới 34 độ C. Các tỉnh, thành ở Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ. Cũng trong khoảng thời gian này, Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ngày 24/4, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế chuyển mưa rào và dông rải rác. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 15/4, Công an TP. Tân Uyên (Bình Dương) cho biết lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm một người chết xảy ra tại công ty sản xuất gạch ngói thuộc khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, TP. Tân Uyên. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông N.V.P. (49 tuổi, quê Hậu Giang, là công nhân công ty) lái xe chuyên dụng để chở gạch bên trong nhà xưởng của công ty, thì xe nâng mất lái tông trúng trụ nhà xưởng. Nạn nhân được mọi người hỗ trợ đi đi cấp cứu, nhưng do thương tích nặng đã tử vong.

Ngày 15/4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 775 ca COVID-19, giảm 5 trường hợp so với hôm qua. Trong ngày có 1 ca nhập cảnh. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.530.356 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 22 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.615.343 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 10 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 14/4 có 3.155 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.073.228 liều. (XEM CHI TIẾT)