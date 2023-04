Bản tin 8H: Kéo dài thời gian giữ chức của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GTVT đối với ông Lê Đình Thọ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại Công văn số 259 ban hành ngày 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) đối với ông Lê Đình Thọ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ông Lê Đình Thọ sinh năm 1963, quê ở Thanh Hóa. Ông có bằng cử nhân chính trị, thạc sĩ chuyên ngành cầu đường. Ông Thọ từng giữ chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Năm 2013, ông Lê Đình Thọ đã được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Giữa năm 2018, ông Thọ được bổ nhiệm lại giữ chức vụ này cho đến nay. Bộ GTVT hiện có 6 lãnh đạo, gồm Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và 5 Thứ trưởng là các ông: Lê Đình Thọ, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Duy Lâm, Nguyễn Xuân Sang và Nguyễn Danh Huy.

Tối 17/4, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ. Nạn nhân được xác định là anh L.Q.N. (39 tuổi, quê Lâm Đồng) làm nghề lái xe tải. Theo đó, trưa cùng ngày, người vợ đi làm về thì phát hiện chồng đã tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ tại phường Thuận Giao, TP Thuận An. Được biết, sáng cùng ngày, người đàn ông vẫn chở con đi học, chở vợ đi làm rồi về lại phòng trọ.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày 17/4, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 378 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 63 phương tiện 135 bộ giấy tờ, tước 47 giấy phép lái xe. Cũng trong ngày 17/4, thành phố đã xảy ra 2 vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng, trong đó có 1 vụ tai nạn làm 1 người chết do va chạm giữa xe ô tô với xe mô tô tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh và 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 01 người chết, do va chạm giữa tàu hỏa với xe mô tô tại Km8+50 đường sắt Thống Nhất, thuộc địa phận thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 18/4, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-60%. Nắng nóng ở các khu vực trên khả năng kéo dài đến 23/4. Từ 21-23/4, Bắc và Trung Trung Bộ có thể xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, Đông Bắc Bộ nguy cơ xảy ra nắng nóng diện rộng. Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Phong (nguyên Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh, đang biệt phái giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long và tiếp tục biệt phái tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 17/4, Bộ Y tế ghi nhận 1.031 ca COVID-19, tăng 315 ca sau 24 giờ. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất trong 6 tháng gần đây. Hiện còn 14 bệnh nhân nặng đang điều trị. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.532.103 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 2 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.615.395 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 16/4 có 159 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.073.566 liều. (XEM CHI TIẾT)