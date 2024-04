Bản tin 8H: Thiếu niên 17 tuổi nghi rơi từ tầng cao tòa nhà tử vong

TPO - Sau tiếng động mạnh, người dân ở Biên Hòa (Đồng Nai) phát hiện một nam giới tử vong trên hàng rào tôn của công trình đang xây dựng.

Tối 29/4, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp các lực lượng chức năng điều tra vụ nam thanh niên tử vong nghi rơi từ tầng cao của một tòa nhà đang xây dựng ở khu phố 1, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa. Gần 17h cùng ngày, người dân phát hiện một nam giới tử vong ngay trên đầu bờ tường bằng tôn, bao quanh công trình xây dựng tòa nhà cao ốc ở khu phố 1, gần giao lộ Hà Huy Giáp - Võ Thị Sáu, sau tiếng động lớn. Người dân gần đó cho hay thời điểm xảy ra vụ việc, công trình không có công nhân làm việc. Nạn nhân tử vong sau đó được xác định là Đ.L.T.Đ (17 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Khoảng 15h40 ngày 29/4, 5 học sinh lớp 11 (SN 2007, ở Hà Nội) rủ nhau ra bờ sông Hồng dưới chân cầu Vĩnh Tuy (quận Long Biên) bơi lội.Theo cơ quan chức năng, do các học sinh thiếu kỹ năng cộng thêm thời tiết nắng gay gắt, 2 học sinh bị đuối nước. Khoảng 16h15 cùng ngày, cảnh sát tìm thấy thi thể 2 em nhỏ dưới sông và đưa lên bờ. Danh tính 2 nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, thời gian kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kết thúc vào ngày 1/5, dự kiến lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5. Thời gian chi trả tại các điểm chi trả ở xã, phường, thị trấn bắt đầu từ ngày 2/5 đến hết ngày 10/5, thời gian chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện từ ngày 11/5 đến hết 25/5. Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5/2024, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện chi trả cho hơn 3,3 triệu người đang thụ hưởng với tổng số tiền trên 18.000 tỷ đồng.

Ngày 29/4, lãnh đạo UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận thông tin, có hai người đàn ông tử vong do sốc nhiệt khi đi ra đường giữa thời tiết nắng nóng đỉnh điểm. Hai nạn nhân là ông N.H.O. (80 tuổi, trú tại thôn Đình Hồ, xã Kim Song Trường) và ông N.H.T. (70 tuổi, trú thôn Phúc Yên, xã Kim Song Trường). Trước đó, sáng 28/4, ông O. đi xe đạp sang nhà người thân ở cùng xã chơi. Trưa cùng ngày, trên đường về qua xã Thanh Bình Thịnh (huyện Đức Thọ), ông O. bị say nắng, ngất xỉu ở gốc cây bên đường. Người dân phát hiện, đưa ông O. đi bệnh viện cấp cứu song nạn nhân đã tử vong do sốc nhiệt. Trưa 27/4, ông T. đi bộ trong thôn về nhà với quãng đường 500m giữa thời tiết nắng nóng. Ông T. cũng bị sốc nhiệt, ngất xỉu rồi tử vong.

Ngày 29/4, Công an phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, người phụ nữ bán hàng rong cho du khách nước ngoài 3 quả dứa với giá 500.000 đồng trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội (MXH) đã đến trình diện tại Công an phường. Người phụ nữ là bà N.T.T (sinh năm 1968; trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Trước đó, ngày 28/4, trên MXH bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 nữ du khách nước ngoài bức xúc khi bị người bán hàng rong "chặt chém" 3 quả dứa với giá 500.000 đồng gây xôn xao dư luận. Sự việc xảy ra ở khu vực ngã tư Hàng Buồm - Hàng Đường (quận Hoàn Kiếm).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/4, nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp diễn ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất 39-42 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm rất thấp, chỉ khoảng 30-40%. Đồng thời, những nơi khác ở miền Bắc duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ chiều tối và đêm 30/4, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An nhiều khả năng xuất hiện mưa dông giải nhiệt do chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu kết hợp hội tụ gió trên cao. Từ ngày 1/5, nắng nóng suy giảm ở các khu vực trên. Ngày 1/5, nắng nóng còn tập trung ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên với nền nhiệt vẫn ở mức cao 38-41 độ C. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ kéo dài thời tiết oi bức trên 35 độ C đến khoảng ngày 4-5/5.

Chiều 29/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, theo báo cáo của văn phòng Bộ Công an, trong hôm nay, toàn quốc xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông làm chết 38 người, bị thương 72 người. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra hầu hết trên đường bộ. Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên cả nước xử lý hơn 15.500 trường hợp vi phạm giao thông; với số tiền hơn 35 tỷ đồng. Cơ quan chức năng tước gần 3.000 giấy phép lái xe các loại; tạm giữ 485 ô tô, hơn 5.600 mô tô và 97 phương tiện khác. Đáng chú ý, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng vọt, với hơn 4.500 trường hợp vi phạm. (XEM CHI TIẾT)