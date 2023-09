Bản tin 8H: Công an tỉnh Bến Tre bổ nhiệm nhân sự

TPO - Công an tỉnh Bến Tre vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Chiều 19/9, Đại tá Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng An ninh điều tra. Theo đó, Đại tá Lê Văn Hiền, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bến Tre. Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Văn Hiền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Chí Linh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Văn Thoan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an TP Chí Linh, nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh. Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, ông Lê Văn Thoan chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP Chí Linh trong việc buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng viên, cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trước đó, ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Chí Linh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Chiều 19/9, tại Kỳ họp lần thứ 11, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua các nghị quyết về việc bổ sung các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của các đơn vị trực thuộc Ngành Y tế thành phố vào Kế hoạch Đầu tư Công Trung hạn Giai đoạn 2021-2025 và Giai đoạn 2025-2030, với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố. Tổng mức đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh là 3.035 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 là 4.054 tỷ đồng. Đặc biệt, lần đầu tiên HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận thông qua tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công-tư trong lĩnh vực y tế là 30 tỷ đồng.

Ngày 19/9, ông Hoàng Phi Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh thông tin, vừa qua trên địa bàn huyện có 9 học sinh mầm non phải nhập viện do bị rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy cấp). Hiện, sức khỏe các em đã ổn định, 4/9 em được xuất viện, 5 bé đang được tiếp tục điều trị, đã hết sốt, dừng tiêu chảy. Cụ thể vào khoảng 14 giờ ngày 16/9 đến 10 giờ ngày 17/9, Trung tâm Y tế huyện Hải Hà tiếp nhận rải rác 9 trường hợp trẻ em bị rối loạn tiêu hóa. Các bệnh nhân đều học lớp 3 - 4 tuổi tại khu B, điểm Trường Mầm non xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà. Theo điều tra, trong vòng 2 tuần, trên địa bàn xã Quảng Thịnh xuất hiện rải rác 20 trường hợp rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy cấp), đau bụng, sốt; các ca bệnh xuất hiện ở các thôn, các nhóm tuổi khác nhau. Hiện, chưa rõ nguyên nhân sự việc.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trưa ngày 19/9, trên địa bàn huyện Kon Plông, Kon Tum đã xảy ra 3 trận động đất, có độ lớn từ 2.6 đến 3.2 độ richter. Trận động đất đầu tiên có độ lớn 3.2 độ richter, xảy ra vào 11h48. Trận thứ 2 xảy ra vào 12h06 với độ lớn 2.6 độ richter. Trận động đất thứ 3 xảy ra vào 13h37 với độ lớn 3.0 độ richter. Các trận động đất trên đều xảy ra tại huyện Kon Plông, Kon Tum, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Các khu vực khác, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối; từ khoảng ngày 23/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối từ khoảng ngày 23/9.

Ngày 19/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 41 ca mắc COVID-19, tăng mạnh so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.623.461 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.711 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Cùng ngày, có thêm 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 6 ca, tăng thêm 5 ca trong 24 giờ qua. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.