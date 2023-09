Bản tin 8H: Bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy làm Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh

TPO - Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Huyện ủy Yên Mô, Ninh Bình được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Thẩm phán cao cấp; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Tòa án nhân dân tối cao vừa công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình. Theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Huyện ủy Yên Mô, Ninh Bình được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Thẩm phán cao cấp; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình cho đồng chí Nguyễn Xuân Sơn.

Ngày 17/9, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một số công tác đối với Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Theo Bộ Nội vụ, thời gian gần đây hoạt động của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ (tên chính thức và đầy đủ là "Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới", tên tiếng Anh là "World mission society Church of God") tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước, gây bức xúc và phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục. Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam.

Ngày 17/9, tin từ Công ty Đấu giá hợp danh cho biết doanh nghiệp này tổ chức phiên đấu giá biển số tiếp theo vào ngày 21 và 22/9 tới. Trong 2 ngày này sẽ có tổng cộng 36 biển số ô tô được đưa ra đấu giá. Trong số này có cả biển ngũ quý, tứ quý, số sảnh và lộc phát... Trước đó, ngày 15/9, phiên đấu giá thứ nhất do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức ngày 15/9 đã đấu giá thành công 11 biển số "siêu đẹp" của 10 tỉnh, thành phố. Theo đó, giá trúng đấu giá cao nhất là 32,34 tỷ đồng cho biển số 51K-888.88 (TP HCM); giá trúng đấu giá thấp nhất là 650 triệu đồng cho biển 15K-188.88 (TP Hải Phòng). Tổng số tiền trúng đấu giá là 82,325 tỷ đồng.

Chiều 17/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tuần qua (từ ngày 8-15/9), số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng mạnh, với 2.010 ca tại 29 quận, huyện (tăng gấp đôi so với tuần cuối của tháng 8/2023). Ngoài ra, thành phố cũng ghi nhận thêm 72 ổ dịch sốt xuất huyết tại 15 quận, huyện. Tổng số ổ dịch tính đến thời điểm hiện tại là 730. Hiện còn 258 ổ dịch đang hoạt động tại 30 quận, huyện, thị xã. Cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay, Hà Nội ghi nhận 10.372 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc tăng gần 4 lần; số ca tử vong tương đương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/9, Bắc Bộ nhiều mây, sau hửng nắng. Đến trưa và chiều trời nắng nóng với mức nhiệt dao động từ 30-34 độ. Ngày và đêm 18/9, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 70 mm (mưa tập trung vào thời gian chiều và tối); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Ngày 17/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 mới, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.623.393 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.700 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày có thêm 15 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.