Bản tin 8H: Biển số Hà Nội 30K-555.55 được rao bán với giá 20 tỷ đồng

TPO - Sau phiên đấu giá ngày 15/9, chủ nhân tấm biển số Hà Nội 30K-555.55 gây xôn xao khi rao bán lại với giá 20 tỷ đồng.

Sau khi trúng đấu giá biển số Hà Nội 30K-555.55 với giá 14,120 tỷ đồng vào ngày 15/9, anh Dương Công Minh (Vĩnh Phúc) rao bán lại với giá 20 tỷ đồng. Anh cho biết sẵn sàng giữ lại để dùng nếu không đạt mức giá như nguyện vọng. Anh Minh kể vì vào phòng đấu giá muộn, biển 30K - 555.55 đã đạt con số 14,115 tỷ đồng. Dù rất ngạc nhiên khi giá bị đẩy lên cao như vậy, anh Minh vẫn trả lên 14,120 tỷ, tức chỉ hơn người trước bước giá tối thiểu là 5 triệu. 1 tiếng sau không ai trả thêm giá nữa, đồng nghĩa anh Minh là người trúng đấu giá biển số Hà Nội VIP. Hiện, anh Minh đang suy nghĩ nên gắn biển lên xe gì cho xứng tầm. Được biết, ngoài tấm biển trúng đấu giá lần này, anh Minh hiện đang sở hữu nhiều chiếc xe ô tô biển số đẹp khác.

Ngày 16/9, Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã thông qua hồ sơ đề cử công nhận quần thể Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) là Di sản Thiên nhiên Thế giới, tại Kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tại Thủ đô Riyadh, nước Cộng hòa Ả Rập Xê-út. Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà trở thành Di sản Thế giới liên tỉnh, thành phố đầu tiên ở Việt Nam, là bài học kinh nghiệm hữu ích trong việc kết hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản thế giới nói riêng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh nói chung ở Việt Nam trong những năm tới. Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội 165km nơi được mệnh danh là "hòn ngọc của vịnh Bắc Bộ". Các khu vực tự nhiên có diện tích vùng lõi là 65.650ha, vùng đệm có diện tích 34.140ha.

Ngày 16/9, thông tin từ Công an huyện Con Cuông (Nghệ An), đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với chị V.T.L.C. (32 tuổi, trú tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông). Trước đó, chồng chị này đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh bị xây xát ở chân. Chị C. chia sẻ lại hình ảnh kèm nhiều thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Con Cuông trên trang cá nhân của mình. Làm việc với công an, chị C. cho biết nghe chồng nói bị Cảnh sát giao thông đạp ngã. Thực tế nguyên nhân chồng chị C. bị thương sau đó được xác minh là do tự ngã. Ngoài phạt tiền, chị C. tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đính chính lại nội dung liên quan trên Facebook cá nhân.

Ngày 16/9, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 tài xế tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, xe đầu kéo do tài xế Trần Văn Thoại (44 tuổi) điều khiển chở sầu riêng từ TP Bảo Lộc hướng Bình Thuận đổ đèo Đông Giang. Khi đang đổ đèo ở khúc cua km21 đường ĐT714, xe bất ngờ lao qua lề đường ngược lại, tông gãy hộ lan tôn rồi lao thẳng xuống vực, lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong cabin. Do xe nặng và tư thế lật nghiêng, người dân không thể đưa nạn nhân ra ngoài. Lực lượng chức năng đã huy động 2 xe cẩu đến hiện trường kéo, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài khám nghiệm tử thi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 17/9, Bắc Bộ có nơi trời nắng, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối 16/9, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Ngày 17/9, vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngày 16/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 15 ca mắc COVID-19, giảm mạnh so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.623.372 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.6789 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày có thêm 15 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước còn 2 bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca, tăng 1 ca so với ngày trước đó. Nhiều tháng qua, nước ta không triển khai tiêm vắc-xin COVID. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.