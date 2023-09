Bản tin 8H: Công bố quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy công an tỉnh

TPO - Công an tỉnh Gia Lai vừa công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy Công an tỉnh, bộ máy một số phòng và công tác cán bộ.

Sáng 11/9, Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy Công an tỉnh, bộ máy một số phòng và công tác cán bộ. Theo đó, Phòng Cảnh sát Môi trường và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được sáp nhập thành Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường; Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Tham mưu sáp nhập thành Phòng Tham mưu; sáp nhập 2 phòng thuộc lực lượng an ninh; chuyển chức năng, nhiệm vụ công tác văn phòng Đảng ủy, xây dựng Đảng và công tác đảng viên từ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị sang Phòng Tham mưu và Phòng Tổ chức cán bộ. Như vậy, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh từ 29 phòng giảm xuống còn 26 phòng.

Ngày 12/9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 1041 của Thủ tướng về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đoàn Tấn Bửu. Trước đó, ngày 18/7, tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đồng Tháp thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đoàn Tấn Bửu. Ngày 19/1, Thủ tướng ban hành Quyết định số 26 thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Vào khoảng 20h30 ngày 12/9, tại khu vực Km135+400, QL 4D, đoạn thuộc địa phận xã Đồng Tuyển (TP Lào Cai), nước suối Ngòi Đum dâng cao khiến đoạn đường dài khoảng 300m ngập sâu. Trên đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa, đoạn thuộc địa phận tổ 30, phường Bắc Cường (thành phố Lào Cai), nước suối Ngòi Đum cũng làm ngập đoạn đường dài khoảng 100m. Tại thị xã Sa Pa, trận mưa lớn diễn ra khoảng 30 phút thì lưu lượng nước của ba dòng suối chính trên địa bàn xã (suối Nậm Phá, suối Nậm Cang và suối Nậm Than) đột ngột dâng cao. Nhiều người phát hiện lũ dâng nhưng không kịp di chuyển, bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Hiện chính quyền địa phương chưa thể xác định số người bị lũ cuốn trôi nhưng đã tìm thấy 3 nạn nhân tử vong.

Ngày 12/9, các cơ quan liên quan của TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đang xác minh đơn thư tố cáo bà T.T.N.T., hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn, có một số hành vi sai phạm, như: Chỉ đạo việc thu tiền các phụ huynh và các giáo viên không đúng quy định; đánh bài trong phòng làm việc... Về nội dung đánh bài trong phòng làm việc, theo thông tin ban đầu, vị hiệu trưởng đã cùng một số giáo viên khác tham gia chơi ngay trong phòng làm việc của bà này. Theo phản ánh, việc chơi bài diễn ra từ khoảng năm 2021 đến nay.

Chiều 12/9, ông Ngọ Đình Hải - Chủ tịch UBND huyện bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, biểu dương và tặng Giấy khen cho anh Trương Văn Tuân (33 tuổi, trú thôn Dần Long, xã Lương Ngoại) vì có hành động dũng cảm cứu 2 cháu bé thoát khỏi đuối nước. Trước đó, khoảng 17h50 ngày 11/9, tại đập Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, có 3 học sinh trường Tiểu học và THCS Cổ Lũng ra khu vực đập Đoàn chơi. Lúc này, nước lũ đổ về đột ngột đã cuốn trôi 2 bé xuống chân đập. Lúc này, anh Trương Văn Tuân là công nhân đang thi công công trình gần đó đã lao xuống dòng nước lũ cứu 2 nạn nhân vào bờ an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13-14/9, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-120 mm, có nơi trên 200 mm. Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ 14/9, mưa lớn ở Bắc Bộ xu hướng giảm, Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến hết 15/9. Từ đêm 12/9 đến 15/9, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-4 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ khu vực thượng lưu sông Thương, sông Chảy, sông Thao, sông Lô, sông Mã có thể đạt mức báo động 1.

Ngày 12/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 43 ca mắc, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.623.259 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Số ca được điều trị khỏi là 10.640.643 ca. Hiện cả nước còn 1 bệnh nhân đang thở ôxy. Trong ngày có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.