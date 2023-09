Bản tin 8H: Bé sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B

TPO - Hai bé trai song sinh đột ngột tím tái sau tiêm vắc xin viêm gan B tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Một bé không qua khỏi. Bé còn lại được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngày 10/9, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip thông tin về trẻ tử vong sau tiêm vắc xin tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc. Theo người nhà, hai bé được sinh mổ vào ngày 9/9. Đến 9h sáng 10/9, hai bé được nhân viên y tế đưa đi tiêm phòng vắc xin viêm gan B. Đến 12h trưa, cả hai bé có biểu hiện tím tái, được đưa xuống phòng cấp cứu. Một bé tử vong sau đó, bé còn lại được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện đã qua cơn nguy kịch. Chiều tối cùng ngày, đại diện Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận thông tin trên. Hiện bệnh viện đang làm việc với các cơ quan chức năng để khám nghiệm pháp y xác định rõ nguyên nhân tử vong.

Ngày 10/9, UBND quận Bình Tân vừa ra quyết định về kỷ luật viên chức lãnh đạo, quản lý với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Bình Tân) với hình thức khiển trách, thời gian thi hành kỷ luật 12 tháng. Theo UBND quận Bình Tân, vai trò là người đứng đầu, bà Nhung thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác chỉ đạo, quản lý để xảy ra các sai sót, hạn chế như chưa đảm bảo theo quy định công tác triển khai, đánh giá xếp loại viên chức năm học 2021 - 2022; công khai tài chính, các khoản thu chưa rõ ràng; chưa thực hiện đúng quy trình quy định chấm kiểm tra giữa các giám khảo; thực hiện chi trả phụ cấp cho giáo viên chưa đúng quy định; tự ý cho phép tháo dỡ, cải tạo, xây dựng mới công trình chưa xin phép cơ quan có thẩm quyền…

Để cảnh báo người dân, doanh nghiệp cảnh giác với các chiêu thức, thủ đoạn mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thời gian qua (đặc biệt trong giai đoạn từ 15/7 đến nay) ngành thuế đã thực hiện đồng bộ các biện pháp truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, chỉ đạo thực hiện truyền thông trong toàn hệ thống thuế. Cụ thể, Tổng cục Thuế đã có công văn gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai Chiến dịch ‘‘Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã xây dựng bộ tài liệu với nội dung tuyên truyền về ngăn chặn phòng chống giả mạo cơ quan thuế trên môi trường mạng và gửi các cơ quan thông tấn báo chí và các Cục Thuế tỉnh, thành phố để đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Đêm 11/9, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to; từ ngày 12-13/9 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 11-13/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ngày 10/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 5 ca mắc COVID-19, giảm sâu so với ngày trước đó. Đây cũng là ngày ghi nhận số ca nhiễm mới thấp nhất trong nhiều tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.623.187 ca nhiễm. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.636 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Cùng ngày có thêm 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Cả nước không còn bệnh nhân nặng thở ôxy. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.

Khoảng 13h ngày 10/9, tại xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn làm một người tử vong và một người bị thương. Thông tin ban đầu được biết, thời điểm trên, một chiếc xe ô tô tải (trên xe có hai người, chưa xác định danh tính) đi từ phía trong nhà văn hoá Cổ Loan, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình ra đường đã va chạm vào phần trên của cổng nhà văn hoá khiến toàn bộ khối xi măng của cổng nhà văn hoá đổ sập xuống cabin xe tải. Tại hiện trường, phần ca bin xe tải bẹp dúm, hư hỏng nặng, tài xế xe đã tải tử vong, còn phụ xe bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.