Bản tin 8H: 2 năm sau vụ 'bay lắc', Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 có tân giám đốc

TPO - Sau hơn 2 năm xảy ra vụ bệnh nhân "bay lắc", Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 có tân giám đốc là ông Nguyễn Mạnh Phát.

Chiều 8/9, Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Phát làm Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, sau hơn 2 năm khuyết vị trí giám đốc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/9. Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Phát là Phó Giám đốc Bệnh viện, được giao điều hành cơ sở y tế này từ ngày 1/4/2023. Trước ông Phát, Bệnh viện do PGS. Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, nhận nhiệm vụ quản lý, phụ trách (từ ngày 27/5/2021 đến 31/3/2023). Trước đó, tháng 5/2021 nguyên Giám đốc Bệnh viện Vương Văn Tịnh đã bị cách chức, cùng nhiều cán bộ của đơn vị này bị khiển trách, phê bình do liên quan quan đến vụ việc bệnh nhân tâm thần “bay lắc”, buôn bán, sử dụng ma túy trong bệnh viện.

Chiều 8/9, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập mới Ban Quân báo Trinh sát và Trạm Trinh sát Kỹ thuật. Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng, Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu Trưởng Vùng đã công bố quyết định thành lập mới Ban Quân báo Trinh sát và Trạm Trinh sát Kỹ thuật thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Đồng thời công bố quyết định tổ chức lại Phòng Trinh sát và Phòng Phòng chống tội phạm ma túy thành Phòng Phòng chống tội phạm, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Ngoài ra, Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh và Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cho 47 đồng chí cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp.

Chiều 8/9, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau. Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, Thượng tá Phùng Đức Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đại tá Phạm Anh Chương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau và thực hiện chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh từ ngày nhận bàn giao 8/9/2023. Thượng tá Lê Đình Sơn, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau giữ chức Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Liên quan đến vụ bé gái N.T.B.N. (2 tuổi) bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt, xảy ra ở huyện Quốc Oai, Hà Nội, ngày 8/9, chị T.T.H. (26 tuổi, mẹ bé gái) cho biết sau khi bị cô giáo đánh, N. về nhà và xuất hiện tình trạng bầm tím, sưng ở vùng mặt. Đưa con gái đi khám tại bệnh viện, chị N. được thông báo bé N. bị xuất huyết trong do vỡ thành mạch. Nguyên nhân là do tác động ngoại lực. Cùng ngày, Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai cho biết UBND thị trấn Quốc Oai đã có văn bản tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm Giáo dục hòa nhập Bầu Trời Xanh - nơi xảy ra vụ việc. Lãnh đạo địa phương cho hay phát hiện một số sai phạm tại cơ sở như hồ sơ cấp phép hoạt động của trung tâm chưa bảo đảm theo quy định; hồ sơ nhân sự chưa đầy đủ; chưa rõ loại hình khuyết tật của trẻ để có phương pháp can thiệp hiệu quả…

Ngày 8/9, UBND TP Đà Nẵng đã phát lệnh khởi công Dự án Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu với Quốc lộ 1 và đường tránh Hải Vân - Túy Loan. Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, Dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu có tổng mức đầu tư hơn 1.203 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương (500 tỷ đồng) và nguồn ngân sách thành phố. Thời gian dự kiến hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong năm 2025. Tuyến đường có chiều dài hơn 2,96km, mặt cắt ngang 30m, gồm 6 làn xe, vận tốc thiết kế là 60km/h, kết cấu mặt đường cấp cao A1. Theo ban quản lý dự án, việc triển khai dự án nhận được sự đồng thuận cao của người dân nên công tác giải phóng mặt bằng đến nay đạt hơn 40%. Nhà thầu thi công là liên danh các công ty DACINCO - Phú Vinh - Đèo Cả - Xuân Quang - Nhất Huy - Việt Anh.

Ngày 8/9, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Văn Đ., sinh năm 1984, ở thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên) với mức phạt 5 triệu đồng do đăng tải bài viết với nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm Công an thị trấn Minh Đức trên mạng xã hội Facebook. Trước đó, sáng 6/9, tại tài khoản Facebook “Sơn Bả Đạo Yến” đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung bôi nhọ, xúc phạm Công an thị trấn Minh Đức, kèm theo hình ảnh của một đồng chí cán bộ công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Đội An ninh (Công an huyện Thủy Nguyên) đã xác định chủ tài khoản Facebook “Sơn Bả Đạo Yến” là Trần Văn Đ. Tại trụ sở công an, Đ. đã thừa nhận hành vi vi phạm xuất phát từ việc bị chính quyền thị trấn Minh Đức tạm giữ một số bao cát của Đ. ven sông Giá do tập kết sai quy định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trung Bộ và Tây Nguyên mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 50 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Ngày 10-12/9, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to.