Bản tin 8H: Tạm ngưng hoạt động nhà sách bị tố lục soát bé trai

TPO - Trong thời gian cơ quan chức năng xác minh vụ việc đến khi có kết luận, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thành phố Đà Lạt tạm thời đình chỉ hoạt động nhà sách bị tố cáo có nhân viên lục soát bé trai vì nghi lấy cắp đồ.

Ngày 4/9, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao Công an tỉnh và UBND thành phố Đà Lạt vào cuộc điều tra vụ một phụ huynh tố cáo các nhân viên nhà sách Chí Thành (P.8, Đà Lạt) lục soát con mình. Trong thời gian này, UBND thành phố Đà Lạt chỉ đạo cơ quan liên quan tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở này đến khi có kết luận chính thức. Trước đó, trưa ngày 28/8, sau khi tan học, nam sinh lớp 5 được phụ huynh cho vào nhà sách Chí Thành mua đồ. Tuy nhiên, bé trai sau đó khóc lóc trở ra và cho biết bị nhân viên nhà sách lục soát người vì nghi lấy cắp đồ. Không tìm thấy gì, các nhân viên mới xin lỗi và cho bé trai ra khỏi nhà sách. Gia đình bé trai bức xúc đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng.

Đến cuối tháng 8/2023, các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn II 2021 - 2025 đã giải ngân được gần 26.800 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch vốn được Bộ GTVT giao. Theo kết quả rà soát của Vụ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ GTVT), một số dự án có kết quả giải ngân chưa được như kế hoạch đăng ký như: Dự án thành phần Bãi Vọt - Hàm Nghi (đạt 84%); đoạn Chí Thạnh - Vân Phong của Ban Quản lý dự án 7 (đạt 83%); đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn của Ban Quản lý dự án 2 (đạt 84%); đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh của Ban Quản lý dự án 85 (đạt 85%). Nguyên nhân ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân của các dự án là do công tác giải phóng mặt bằng chưa được như kỳ vọng. Đến nay, các địa phương đã bàn giao được hơn 90% mặt bằng cho các dự án.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong tuần từ ngày 25 đến 31/8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.129 ca mắc SXH mới, tăng 73 ca so với tuần trước đó và cũng là tuần ghi nhận số ca mắc nhiều nhất kể từ đầu năm 2023. Số mắc mới tập trung nhiều nhất tại Đống Đa với 105 ca bệnh, tiếp đến là Cầu Giấy có 86 ca, Nam Từ Liêm (77 ca), Hoàng Mai (76 ca), Đan Phượng (68 ca), Phú Xuyên (63 ca). Cùng đó, tuần qua ghi nhận thêm 66 ổ dịch tại 21 quận, huyện, thị xã, nhiều nhất là Đông Anh (10 ổ dịch). Tích lũy từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 6.693 ca mắc SXH, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2022, đồng thời có 473 ổ dịch, hiện còn 142 ổ dịch đang hoạt động.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào ngày toàn quốc khai giảng (5/9), Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất ngày phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa dông cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 4/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 19 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.943 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.558 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Cả nước hiện còn 1 bệnh nhân đang thở ôxy, tăng 1 ca so với ngày hôm qua. Trong ngày có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.

Ngày 4/9, thống kê từ Cục CSGT cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 1/9-4/9) trên toàn quốc xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 95 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, làm chết 73 người, bị thương 95 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 3 người; đường thủy không xảy ra tai nạn. Theo Cục CSGT, trong 4 ngày nghỉ lễ, CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 34.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 71 tỷ đồng, tước hơn 7.000 giấy phép lái xe. Ngoài ra, CSGT công an các địa phương đã phát hiện, xử lý hơn 9.300 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, hơn 6.200 trường hợp vi phạm về tốc độ. Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã kiểm tra, lập biên bản gần 200 trường hợp, phạt tiền gần 700 triệu đồng, tước 70 giấy phép lái xe. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 4/9, ông Phan Phú Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Tà Lài (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), cho hay đang tổ chức lực lượng tìm kiếm ông Ka Sơr (65 tuổi) đi lạc trong vườn Quốc gia Cát Tiên. Trước đó, ngày 30/8, ông Ka Sơr đi vào rừng để hái măng theo hướng về phía khu Bàu Sấu (rừng Cát Tiên), tiếp giáp suối Ràng (rừng Mã Đà). Sang ngày thứ ba, không thấy ông Ka Sơr về, dân làng đi tìm thì thấy dấu vết ông để lại là đống măng tre và 3 đoạn cây cắm xuống đất từ thấp đến cao, báo hiệu đã lạc đường. Mọi người cũng tìm thấy dấu vết chân ông đi dưới đất. Theo dân làng, lúc ông đi chẳng mang theo gì trong khi ông tuổi cao, trong người lại mang bệnh huyết áp. (XEM CHI TIẾT)