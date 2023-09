76 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

TPO - Ngày 4/9, thống kê từ Cục CSGT cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 1/9-4/9) trên toàn quốc xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 95 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, làm chết 73 người, bị thương 95 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 3 người; đường thủy không xảy ra tai nạn.

Tính từ chiều ngày 31/8 đến trưa 4/9, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào dịp nghỉ lễ do người dân di chuyển về quê, đi du lịch và ngược lại. Do đó, tại Hà Nội, TP HCM và một số tuyến đường chính đến các địa phương có khu du lịch, các phương tiện di chuyển chậm. Lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án phân luồng giao thông.

Cụ thể, tại TP Hà Nội và các địa phương giáp ranh tình hình TTATGT trong các ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.

Theo đó, trong các ngày 31/8 và 3/9, khu vực cửa ngõ phía Nam, phía Bắc thành phố, các tuyến quốc lộ 1, tuyến Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội – Lạng Sơn; tuyến vành đai 3 trên cao; khu vực các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình và các địa phương giáp ranh phía Nam, phía Bắc thành phố mật độ phương tiện lưu thông đông, tăng cao đột biến, có lúc xảy ra ùn ứ cục bộ.

Khu vực cửa ngõ phía Đông và phía Tây Hà Nội, các tuyến quốc lộ 2, quốc lộ 5; các tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Hải phòng - Hạ Long; các tuyến dẫn lên sân bay quốc tế Nội Bài; khu vực bến xe Gia Lâm; địa bàn nội thành Hà Nội và các địa phương giáp ranh phía Đông, phía Tây thành phố về cơ bản tình hình giao thông ổn định các phương tiện lưu thông tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm.

Cùng hai ngày này, tại trên các tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; cửa ngõ đi miền Đông, Tuyến QL1, khu vực cầu Rạch Miễu (thuộc 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre) lưu lượng phương tiện tăng cao, phương tiện di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài…

Đối với kết quả công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 34.477 trường hợp vi phạm; phạt tiền 71 tỷ 825 triệu đồng; tạm giữ 523 xe ô tô, 11.987 xe mô tô, 120 phương tiện khác; tước 7.166 GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại.

