Tai nạn giao thông Hà Nội giảm sâu cả 3 tiêu chí

TP - Cùng với công tác đảm bảo trật tự, giảm ùn tắc, an toàn giao thông cũng là nhiệm vụ trọng tâm Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện trong các tháng đầu năm. Nhờ vậy, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn thành phố trong các tháng đầu năm 2023 đã giảm sâu trên cả 3 tiêu chí.

Phát hiện vi phạm nồng độ cồn tăng gấp 13 lần

Đề cập đến một số kết quả nổi bật trong các tháng đầu năm 2023, đại diện Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Cụ thể: đã xảy ra 261 vụ tai nạn giao thông, làm 122 người chết, 224 người bị thương; so sánh cùng kỳ: giảm 147 vụ (36,03%), giảm 101 người chết (45,29%), giảm 18 người bị thương (7,44%).

Trên các lĩnh vực trọng tâm khác, với trách nhiệm là cơ quan thường trực, Sở GTVT Hà Nội thành lập 4 tổ công tác, phối hợp với Công an Thành phố, chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ rà soát, khảo sát, đề xuất các giải pháp nhằm xử lý đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả xử lý được 5/37 điểm ùn tắc giao thông; xử lý, khắc phục được 5/8 điểm đen về tai nạn giao thông.

Ban ATGT thành phố đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội diễn ra tại 4 điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội và hai điểm tại tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh; khánh thành cầu vượt nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, góp phần nâng cao năng lực giao thông, giảm ùn tắc giao thông.

Chỉ đạo Văn phòng Ban ATGT phối hợp với UBND, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn các quận, huyện, thị xã tổ chức 21 hội nghị và 9 cuộc trưng bày ảnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông năm 2023 cho trên 24.000 lượt người tham gia là cán bộ công tác mặt trận, cán bộ ban tuyên giáo, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ phát động Hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ VII năm 2023 tại Nhà ga Metro Cát Linh.

Chỉ đạo Công an Thành phố, Sở GTVT, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự, văn minh đô thị trên tinh thần “thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các lực lượng của Công an Thành phố, Thanh tra Sở GTVT đã kiểm tra xử lý hơn 160 nghìn trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền hơn 230 tỷ đồng, tạm giữ 39.600 phương tiện.

Trong số này, riêng xử lý vi phạm nồng độ cồn là 37.094 trường hợp; so với cùng kỳ năm 2022 là tăng 34.217 trường hợp, tương đương tăng gấp 13 lần; vi phạm phát hiện qua hệ thống camera và đã được lập biên bản: 4.664 trường hợp, gửi thông báo cho 2.938 trường hợp vi phạm…

Triển khai cao điểm dịp 2/9 và các tháng cuối năm

Với các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, đại diện Ban ATGT thành phố cho biết, Ban tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo Công an Thành phố tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”.

Giao Công an Thành phố chủ trì, cùng với Sở GTVT, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên tinh thần “thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; tiếp tục xử lý quyết liệt, hiệu quả vi phạm về nồng độ cồn, hình thành văn hóa “đã uống rượu, bia không lái xe” trước hết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính, trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Xây dựng kế hoạch cao điểm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2023.

Giao Sở GTVT Hà Nội chủ trì, cùng với Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tổ chức giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh duy tu, duy trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quản lý theo phân cấp phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn; tiếp tục tập trung xử lý, khắc phục các điểm ùn tắc giao thông, điểm đen về tai nạn giao thông; chủ động xây dựng phương án phân luồng giao thông từ xa để giảm thiểu ùn tắc, nhất là thời gian trước và sau các kỳ nghỉ lễ.

Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện 2 chuyên đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; khắc phục ùn tắc và mất an toàn giao thông tại khu vực cổng trường học trên địa bàn thành phố.

Tuy đạt được một số kết quả tuy nổi bật, nhưng đánh giá về tình hình trật tự, ATGT hiện nay, Thường trực Ban ATGT thành phố Hà Nội cho rằng, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó có tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các dịp lễ tết. Trong giờ cao điểm, trên một số tuyến trục chính nội đô, đường vành đai… do lưu lượng phương tiện tăng cao, xảy ra va chạm giao thông, thi công công trình gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc cục bộ. Một bộ phận người dân và doanh nghiệp vận tải chưa tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT; vi phạm nồng độ cồn; đi vào đường cấm, đường ngược chiều; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện…