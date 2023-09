Bản tin 8H: Điều động, chỉ định 2 nhân sự giữ chức Bí thư Thành ủy

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định điều động, chỉ định 2 nhân sự giữ chức Bí thư Thành ủy Biên Hòa và Bí thư Thành ủy Long Khánh.

Chiều 6/9, tại Thành ủy Long Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc điều động, chỉ định đồng chí Hồ Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Long Khánh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Biên Hòa (nhiệm kỳ 2020-2025). Điều động và chỉ định đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Long Khánh (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ngày 6/9, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong Công an tỉnh và điều động, bố trí cán bộ Công an các đơn vị, địa phương theo Đề án của Bộ Công an. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai giảm 2 đơn vị cấp phòng (từ 28 đơn vị, còn 26 đơn vị). Theo đó, sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Đối với Công an các huyện, thị xã, thành phố: sáp nhập Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Đội Tổng hợp.

Ngày 6/9, UBND TP HCM có quyết định thành lập Tổ Công tác nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị thành phố (gọi tắt là Tổ Công tác). Theo đó, Tổ Công tác do Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan làm Tổ trưởng, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Huỳnh Thanh Nhân làm Tổ phó Thường trực. Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Thái Thị Bích Liên, Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Thị Trung Trinh và Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Mai Phương làm Tổ phó. Ngoài ra, Tổ Công tác còn 6 thành viên khác là lãnh đạo các sở, ngành.

Ngày 6/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Công an huyện Kim Bảng khống chế được nam thanh niên định tẩm xăng đốt nhà người yêu rồi tự sát. Theo đó, khoảng 17h ngày 4/9, Công an xã Thanh Sơn (huyện Kim Bảng) nhận được tin Dương Quốc Huy (SN 1992, trú tại xã Kim Bình, TP Phủ Lý, Hà Nam) có ý định tẩm xăng đốt nhà chị Nguyễn Thị T. (ở thôn Nộn 2, xã Thanh Sơn) rồi tự sát. Khoảng 18h30 cùng ngày, lợi dụng đối tượng sơ hở, Trung tá Nguyễn Thế Hùng (Công an xã Thanh Sơn) đá rơi bật lửa trên tay Huy, đồng thời cùng đồng đội khống chế thành công đối tượng, không có thiệt hại về người và tài sản. Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn với người yêu.

Ngày 6/9, Công an thành phố Hải Phòng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về 4 công nhân Công ty TNHH LG Display Hải Phòng bán dâm và lây lan HIV cho nhiều người. Theo đó, 4 trường hợp được xác định phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gồm: Đ.T.H.N., trú tại xã Hồng Thái (huyện An Dương); N.T.H., trú tại xã Đông Phương (huyện Kiến Thụy); N.T.L., trú tại thị trấn An Dương (huyện An Dương) và T.T.V.A., trú tại phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân). Bên cạnh đó, Công ty LG Display xác định được 4 nhân viên bị cho là nhiễm HIV và đưa 3 nhân viên đi xét nghiệm, kết quả âm tính với HIV; 1 trường hợp khác do đang mang thai 30 tuần nên không tiện cho việc xét nghiệm. Hiện, 4 cá nhân trên đã tự gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Mới đây, người dân địa phương phát hiện 1 hệ thống hang động đẹp giữa cánh rừng Trường Sơn. Hang động này có những khối thạch nhũ đẹp và nguyên sơ. Khu vực phát hiện hang động này thuộc bản Đìu Đo, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, nằm cách trung tâm xã khoảng 7 km, giao thông đi lại thuận lợi. Hang động dài hơn 1,5 km, nơi cao nhất của cửa hang khoảng 30 m, nằm giữa cánh rừng thuộc Ban Quản lý rừng huyện Quảng Ninh, địa phương tạm gọi là hang Sơn Nữ. Trong hang có dòng suối ngầm bắt nguồn từ biên giới Việt - Lào đi qua bản Dốc Mây rồi chảy qua hang Sơn Nữ đến bản Đìu Đo cũ rồi hoà vào với suối Khe Cạc.

Ngày 6/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 49 ca mắc COVID-19, tăng ngày thứ 4 liên tiếp. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.623.024 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.595 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày có thêm 33 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, cao nhất trong nhiều ngày qua. Hiện cả nước còn 3 bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.