Bản tin 8H: Bí thư Thành ủy Hà Nội được giao thêm nhiệm vụ

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng được giao làm Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 31/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5507-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2023-2025. Theo Quyết định số 5507-QĐ/TU, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng là Trưởng ban. Phó Trưởng ban Thường trực là đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Ba Phó Trưởng ban gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy. Các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố là các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các ban Đảng Thành ủy, lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố...

Ngày 5/9, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát kinh tế (tên gọi mới là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường); sáp nhập Phòng Cảnh sát đường thủy vào Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (tên gọi mới là Phòng Cảnh sát giao thông); sáp nhập hai phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh. Đồng thời, công bố quyết định thành lập các tổ chức cơ sở Đảng tương ứng với các đơn vị mới được sáp nhập. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng trao Quyết định điều động đối với 18 lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; Quyết định điều động, bố trí lãnh đạo cấp Đội và cán bộ chiến sĩ các đơn vị sáp nhập đến nhận công tác tại Công an các đơn vị, địa phương khác.

Chiều 5/9, ông Vũ Đình Toán, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 nữ sinh tử vong. Theo đó, khoảng 10h50 sáng cùng ngày, trên đường đi khai giảng về đến quốc lộ 12 (đoạn giáp ranh giữa phường Thanh Bình và phường Thanh Trường), 2 nữ sinh đi xe đạp điện xảy ra va chạm với xe tải BKS 27C-05894. Cú va chạm mạnh khiến 2 nữ sinh tử vong tại chỗ, chiếc xe đạp điện của các nạn nhân kẹt cứng dưới gầm xe tải. Ông Toán cho hay xác minh ban đầu 2 nữ sinh gặp nạn là L.T.P.T. (14 tuổi) và L.T.Th. (14 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Quảng Ninh đang tìm nhà thầu thực hiện Gói thầu số 09 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ Đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều. Gói thầu số 09 có giá gói thầu 1.297 tỷ đồng. Hiện Quảng Ninh đang lựa chọn nhà đầu tư thực hiện gói thầu này để đảm bảo đúng tiến độ thi công đề ra. Được biết, theo quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều có chiều dài 41,2km (đoạn qua thị xã Quảng Yên dài 1km, TP. Uông Bí 13,67km và thị xã Đông Triều là 26,53km). Dự án có quy mô 6 làn xe, tiêu chuẩn đường cấp II đối với tuyến chính và 2 làn xe đường cấp III đối với đường song hành 2 bên, đường gom chạy 2 chiều. Dự án có tổng mức đầu tư 6.345 tỷ đồng

Ngày 5/9, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) có văn bản phản hồi phản ánh của Sở GTVT TPHCM và Hiệp hội vận tải ô tô về tình trạng xe khách không được lưu thông trên các cao tốc mới. Trước mắt, Bộ GTVT đồng ý với đề xuất cho phép xe tuyến cố định được hoạt động trên các cao tốc mới đưa vào khai thác. Doanh nghiệp xe khách tuyến cố định phải chủ động khảo sát, xác định điểm vào, điểm ra của các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc và thực hiện theo phương án tổ chức giao thông, loại phương tiện được phép hoạt động. Bộ GTVT cũng yêu cầu các doanh nghiệp lập danh sách phương tiện; tổng số chuyến/tháng có nhu cầu chạy trên cao tốc mới để gửi Sở GTVT hai đầu tuyến trước khi hoạt động.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/9, Bắc Bộ nhiều nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Hà Tĩnh đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Mưa dông và mưa lớn cục bộ từ Hà Tĩnh đến Phú Yên khả năng kéo dài đến khoảng 7/9, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 5/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 32 ca mắc COVID-19 mới, tăng cao so với những ngày nghỉ lễ trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.975 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.562 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày thêm 4 bệnh nhân khỏi bệnh. Hiện cả nước có 4 bệnh nhân đang thở ôxy, tăng 3 trường hợp so với ngày trước đó. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.