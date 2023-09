Bản tin 8H: Công an tỉnh Lào Cai bổ nhiệm nhân sự mới

TPO - Trưởng công an huyện Mường Khương Trần Minh Hoạch làm Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lào Cai.

Ngày 07/9, tại Công an huyện Mường Khương, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức Thông báo Quyết định của Giám Đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Thượng tá Trần Minh Hoạch, Trưởng Công an huyện Mường Khương được điều động, nhận công tác giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lào Cai; đồng chí Thượng tá Hoàng Cao Yên, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh được điều động, nhận công tác giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Mường Khương. Cũng tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã trao các Quyết định về điều động, bổ nhiệm đối với chỉ huy cấp Đội và Công an xã thuộc Công an huyện Mường Khương.

Ngày 7/9, đại diện Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đang tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô và một xe máy khiến 2 người thương vong, xảy ra tại ngã tư đường Quang Trung - Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Khoảng 22h30 ngày 1/9, ô tô mang BKS 30H-160.74 do anh Vũ Văn Sơn (36 tuổi, ở phường Mộ Lao, Hà Đông) điều khiển va chạm với xe máy không có BKS do Nguyễn Kim Khánh (15 tuổi, ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) điều khiển, chở Lê Thị Thu H. (17 tuổi, ở huyện Quốc Oai). Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe máy bị thương. Nạn nhân H. tử vong vào 4h ngày 2/9.

Ngày 7/9, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội, đang điều tra vụ một bé gái 2 tuổi bị cô giáo đánh, bạo hành. Theo phản ánh, bé gái N.T.B.N. (2 tuổi, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) bị chậm nói nên được gia đình đưa đi học can thiệp tại một cơ sở giáo dục. Việc học bắt đầu từ cuối tháng 2, học phí hơn 3 triệu đồng/tháng. Cuối tháng 8, chị T.T.H. (26 tuổi, mẹ bé gái) phát hiện con gái mình có một số biểu hiện lạ như sợ sệt, mặt đỏ, mắt ướt... Cô giáo L.T.T. cho biết không có chuyện gì bất thường. Tuy nhiên, qua kiểm tra camera, chị H. phát hiện cô T. nhiều lần đánh, tát vào mặt bé N. Sau đó, cô giáo đã có bản tường trình, thừa nhận có mất kiểm soát cảm xúc và tác động vật lý vào trán trẻ vài lần vào ngày 11/8. Hiện, cô gái T. đã bị cho nghỉ việc. Cơ sở cũng tạm dừng hoạt động trong thời gian điều tra.

Chiều 7/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 15 ngày tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe container (từ 15/8 đến 29/8), CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 22 nghìn trường hợp vi phạm. Trong đó, có 16.526 xe khách, 5.487 xe container. Đáng nói, có 46 lái xe vi phạm nồng độ cồn, 13 người dương tính với ma túy, vi phạm tốc độ là 1.204 trường hợp, chở quá số người quy định 3.209 trường hợp, vi phạm tải trọng 273 trường hợp... Ngoài ra, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến ô tô chở khách và xe container, làm chết 28 người, bị thương 29 người. So với cùng thời gian liền kề trước đó, số vụ tai nạn giảm 14 vụ (giảm 23,73%), giảm 6 người chết (giảm 17,65%), giảm 6 người bị thương (giảm 17,14%).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/9) Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ngày nắng, nóng, chiều tối có mưa giông. Chiều và tối hôm nay, các khu vực Trung Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Từ khoảng ngày 9-12/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông trên diện rộng (thời gian mưa giông xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và tối); ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa giông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Ngày 7/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 32 ca mắc COVID-19 mới, giảm sau 4 ngày liên tục tăng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.623.056 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.612 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước không còn bệnh nhân COVID-19 nặng phải thở ôxy. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.

Chiều 7/9, đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị trực thuộc. Tại các điểm kiểm tra, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp gắn biển đường dây nóng, công khai số điện thoại cá nhân của ông là 0973.288.038 để tiếp nhận thông tin, phục vụ người dân tốt hơn trong quá trình xử lý hồ sơ, tố giác tội phạm. Theo đại tá Nguyễn Hồng Phong, thời gian tới, đường dây nóng này sẽ được gắn tại Công an các huyện, thành phố, thị xã, Công an phường, xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh này. (XEM CHI TIẾT)