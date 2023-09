Bản tin 8H: Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự

TPO - Ông Trần Thanh Nam được Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 9/9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 1036 của Thủ tướng về việc bổ nhiệm lại ông Trần Thanh Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 18/9. Ông Trần Thanh Nam sinh năm 1964, quê quán tỉnh Đồng Tháp, học vị Tiến sĩ. Trước đó, tại Quyết định số 1698, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ ngày 20/9/2013.

Tối 9/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an huyện Bảo Thắng đang điều tra vụ tai nạn xảy ra tại km177 quốc lộ 70, thuộc huyện Bảo Thắng vào lúc 12h45 ngày 8/9, khiến 3 người thương vong. Theo đó, xe tải BKS 29H-300.xx do anh Nguyễn Văn Th. (SN 1988, ở huyện Bảo Thắng) điều khiển va chạm với xe máy BKS 24B2-304.xx do em Ma Thị V. (SN 2006) điều khiển, chở theo ông, bà nội trên xe là bà Giàng Thị C. (SN 1960) và ông Ma Seo P. (SN 1958, cùng ở huyện Bảo Thắng). Hậu quả, ông P. và bà C. tử vong, em V. bị thương. Tại cơ quan điều tra, lái xe Nguyễn Văn Th. thừa nhận khi đang điều khiển xe tải đã ngủ gật. Cảnh sát xác nhận tài xế Th. không có nồng độ cồn, ma túy trong cơ thể.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 10/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 70 mm. Tây Nguyên mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Cũng trong ngày và đêm 10/9, Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 80 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Từ 11-12/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Ngày 9/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 63 ca mắc COVID-19 mới, tương đương số ca nhiễm mới ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.623.182 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.624 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện số bệnh nhân đang thở ôxy là 5 ca, tăng 3 trường hợp so với ngày trước đó. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các quyết định của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 đối với ông Nguyễn Đình Xứng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Theo quyết định, ông Nguyễn Đình Xứng đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thủ tướng cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Theo quyết định, ông Lê Anh Tuấn trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. (XEM CHI TIẾT)

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 9/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ đang xây dựng dự thảo, hướng tới bỏ hình thức thi thăng hạng, chỉ còn xét thăng hạng. Theo ông Sơn, với hình thức xét thăng hạng, có yêu cầu nhiều nội dung, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và cần cả một quá trình để giáo viên hình thành, phát triển năng lực; còn thi phải ôn thi, chuẩn bị kiến thức, chi phí tốn kém trong tham gia. Trong khi đó, ông Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ thông tin Bộ đã lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về vấn đề này. Kết quả, có 94/95 bộ, ngành, địa phương đồng ý bỏ thi nâng thăng hạng viên chức. (XEM CHI TIẾT)