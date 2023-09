Bản tin 8H: Người đàn ông để lại thư tuyệt mệnh rồi lao xe vào cổng trụ sở UBND tỉnh

TPO - Do quá trình kinh doanh gặp khó khăn, cùng tình trạng bệnh lý của bản thân, một người đàn ông đã tìm cách tự tử bằng cách lao xe vào cổng trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 11/9, ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, thông tin về vụ việc một người đàn ông lái xe tông thủng cổng trụ sở UBND tỉnh này. Thông tin ban đầu, vào lúc 19h10 ngày 10/9, ông Diệp T.L. (52 tuổi, trú huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ô tô đi trên đường Trần Phú, TP Nha Trang. Sau đó, ông L. tăng ga tông thẳng vào cổng UBND tỉnh, tiếp tục tông vào 2 cột cờ bên trong mới dừng lại. Sau cú tông chiếc xe bốc cháy. Ông L. được cấp cứu trong tình trạng bỏng mắt, mặt. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông L. có nồng độ cồn trong máu. Điều tra ban đầu xác định, do công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, kết hợp tình trạng sức khỏe của bản thân khiến ông L. có ý nghĩ tiêu cực, nảy sinh ý định tự tử. Lực lượng chức năng cũng thu được thư tuyệt mệnh, trong đó cho biết ông L. có ý định tự tử từ trước.

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã tổ chức buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng. Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương đã công bố Quyết định số 2336/QĐ-BCT ngày 6/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Hằng, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày 11/9, UBND phường Thuỷ Vân (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) gửi văn bản về việc ngừng tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung tại Miếu Đôi (tổ dân phố Dạ Lê, phường Thuỷ Vân). Trong văn bản trên, UBND phường Thuỷ Vân cho biết, ngày 7/9, phường nhận được văn bản của Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế do Chủ tịch Hội là ông Nguyễn Đắc Xuân ký, mời tham dự lễ giỗ, thắp hương cho Hoàng đế Quang Trung vào ngày 13/9 (29/7 Âm lịch) tại Miếu Đôi. UBND phường Thuỷ Vân đề nghị Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế, tổ dân phố Dạ Lê và trưởng làng Dạ Lê ngừng hoạt động làm giỗ Hoàng đế Quang Trung tại Miếu Đôi cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Ngày 11/9, thông tin từ Công an phường Bình Khánh (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết khoảng 11h cùng ngày, khi điều khiển ghe chở lúa trên sông tại khu vực cầu Tôn Đức Thắng, ông Bùi Ngọc Thọ (SN 1960) và con là Bùi Hữu Thành (SN 1984; cùng ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) phát hiện một cháu bé đang vùng vẫy trong nước, sắp chìm. Ông Thọ bảo con trai nhảy xuống sông vớt cháu bé. Sau đó, anh Thành cùng mọi người cấp cứu cho bé, đồng thời trình báo sự việc đến Công an phường Bình Khánh. Một cán bộ Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt được đối tượng tình nghi làm cháu bé rơi xuống sông. Hiện, chính quyền địa phương đang tìm người thân của bé.

Ngày 11/9, Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hai phụ nữ, gồm bà T.T.K.N. (50 tuổi) và bà H.T.M. (53 tuổi), đều là lãnh đạo của hãng trà nổi tiếng ở phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc. Động thái trên được đưa ra để phục vụ công tác điều tra hai phụ nữ liên quan đến đơn tố cáo dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, bà N. và bà M. bị một người đàn ông địa phương tố cáo chiếm đoạt hơn 62 tỷ đồng. Cụ thể, người này tố cáo bà N. có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 32 tỷ 600 triệu đồng; bà M. có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 30 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12-13/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-90 mm, có nơi trên 150 mm. Đêm 13/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 50 mm. Từ 14/9, mưa lớn ở khu vực này khả năng giảm dần. Ngày 12/9, khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Ngày 11/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 29 ca mắc COVID-19, tăng mạnh so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.623.216 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.640 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Cùng ngày có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca, tăng so với ngày trước đó. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.