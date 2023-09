Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Theo quyết định của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ngày 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định 1072 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Chủ tịch Hội đồng; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng, gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Ngoại giao; Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Quốc phòng; Công an; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội; TP.HCM; Đà Nẵng; Cần Thơ; Lào Cai; Quảng Ninh; Ninh Bình; Nghệ An; Khánh Hòa; Lâm Đồng cũng nằm trong danh sách thành viên Hội đồng. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chiều 15/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ) phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân trong vụ cháy chung cư mini số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình. Theo bà Trần Phương Linh, Chủ tịch UB MTTQ phường Khương Đình, tính cho đến 16h chiều cùng ngày, UB MTTQ phường nhận được tổng số 26 tỷ 500 triệu đồng; hơn 500 thùng sữa, nước các loại; 200 thùng mỳ tôm và một số nhu yếu phẩm các loại ủng hộ, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy. Sau khi cân đối, Ban thường trực MTTQ phường quyết định hỗ trợ ban đầu 40 triệu đồng/người đối với các nạn nhân tại chung cư mini bị cháy. Đến nay, địa phương đã tổng hợp được danh sách sơ bộ hỗ trợ 142 người sinh sống trong căn chung cư mini và tiến hành hỗ trợ cho tất cả.

Ngày 15/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đã có báo cáo ban đầu về cuộc đấu giá 11 biển số ô tô "siêu đẹp" trong ngày. Cụ thể, từ 9h đến 17h cùng ngày, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá biển số xe ô tô bao gồm 11 biển số xe ô tô của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: 19A-555.55; 30K-555.55; 15K-188.88; 99A-666.66; 36A-999.99; 43A-799.99; 47A-599.99; 51K-888.88; 98A-666.66; 65A-399.99 và 30K-567.89. Theo Cục CSGT, giá trúng đấu giá cao nhất là 32,3 tỷ đồng, giá trúng đấu giá thấp nhất là 650 triệu đồng. Tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 82,3 tỷ đồng.

Ngày 15/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (KCB), Bộ Y tế đã có Công văn số 1239/KCB-QLCL&CĐT gửi Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức về việc xác minh thông tin báo chí. Theo đó, ngày 15/9/2023, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tài bài viết “Nhân viên chụp X-Quang Bệnh viện Việt Đức bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi”, nội dung phản ánh thông tin về hiện tượng nhân viên Khoa chẩn đoán hình ảnh bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi vào ngày 9/9/2023. Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý KCB đề nghị Giám đốc Bệnh viện Việt Đức khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ nội dung phản ánh trên. Xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tập thể (nếu có vi phạm).

Sáng 19/5, sau một tiếng đấu giá, biển số ôtô siêu đẹp mang số hiệu 19A-555.55 của tỉnh Phú Thọ đã được đấu giá thành công với số tiền là 2,69 tỷ đồng. Người đấu giá thành công là anh Đỗ Tiến Thành (quê Phú Thọ, thường trú tại Hà Nội). Anh Thành cho biết biển số "ngũ quý 5 - 19A-555.55) này sẽ được gắn vào chiếc xe sang BMW 735i. Theo anh Thành, chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ có biển là gắn vào. Trong khi đó, anh Nguyễn H. - người trúng đấu giá tấm biển ngũ quý 6 đầu biển Bắc Giang 98A-66666 với giá 3,075 tỷ đồng - công khai chào bán lại biển ngũ quý 6, thu hút sự quan tâm của nhiều người chơi biển số.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/9, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, chỉ còn mưa rào vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Mức nhiệt khu vực bắt đầu tăng dần, với cao nhất 31-32 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi trên 60 mm. Chiều tối và tối ở khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 – 40 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Ngày 15/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 39 ca mắc, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.623.357 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.674 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày có thêm 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong 24 giờ qua, cả nước có thêm 1 bệnh nhân COVID-19 nặng phải thở ôxy. Nhiều tháng qua, nước ta không triển khai tiêm vắc-xin COVID. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.