Bản tin 8H: Chủ đầu tư chung cư mini bị cháy xây vượt phép 3 tầng

TPO - Chủ đầu tư chung cư mini bị cháy khiến 56 người tử vong đã xây tới 9 tầng trong khi chỉ được cấp phép xây 6 tầng.

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người tử vong, theo giấy phép xây dựng số 89 ngày 11/3/2015, UBND quận Thanh Xuân cấp phép cho ông Nghiêm Quang Minh (SN 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy) được xây dựng nhà ở riêng lẻ. Công trình theo cấp phép có số tầng thiết kế là 6 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng là 1165,9m2, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Ông Đặng Hồng Thái, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (người ký quyết định cấp phép cho công trình số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ) xác nhận, khi chủ nhà xây dựng sai phép ông đã có 2 văn bản chỉ đạo xử phạt. Tuy nhiên, tại hiện trường, hiện nay công trình xây dựng trên 100% diện tích với 10 tầng trong đó có 1 tầng hầm, 8 tầng nổi và 1 tum. Chiều 13/9, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng bị can Nghiêm Quang Minh về tội Vi phạm quy định về PCCC.

Tối 13/9, ông Võ Tuấn Trình, Chủ tịch UBND xã Nam Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường vào rừng cao su. Trước đó, khoảng 15h30, một người phụ nữ trên địa bàn thôn Tây Thành, xã Nam Trạch đi hái lá sắn về cho cá ăn thì nghe tiếng trẻ khóc nên dừng lại tìm kiếm. Tại đây, chị phát hiện một bé gái sơ sinh còn chưa cắt dây rốn, được đặt trong giỏ nhựa ven đường nên trình báo chính quyền địa phương. Bước đầu xác định, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi chưa cắt dây rốn, nặng 2,2kg, sức khỏe bình thường.

Ngày 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết "thông tin kèm hình ảnh cháy lớn ở quận Tây Hồ, nhiều người mắc kẹt" được lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Theo Công an TP Hà Nội, chiều 13/9, Công an quận Tây Hồ phối hợp với các đơn vị tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại 684 Lạc Long quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Buổi diễn tập đã đạt được các nội dung theo phương án và kết quả đề ra. Tuy nhiên trên các trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh đám cháy kèm theo thông tin sai sự thật, gây hoang mang dự luận trên địa bàn thành phố. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khoảng 1h20 ngày 13/9, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đoạn đường ngang số nhà 85 Nguyễn Khoái thuộc phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo đó, xe máy mang BKS 30-1213 chở 3 nam thanh niên (chưa xác định danh tính) bất ngờ gặp tai nạn, nhưng chưa xác định có va chạm với phương tiện khác hay không. Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, một nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng cũng tử vong tại Bệnh viện 108.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15 - 30mm, có nơi trên 60mm: Thủ đô Hà Nội, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 – 70 mm, có nơi trên 150 mm. Từ đêm 14/9, mưa lớn ở các khu vực này có xu hướng giảm dần. Từ đêm 14 - 15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 16/9. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Ngày 13/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 29 ca mắc COVID-19, giảm so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.623.288 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.663 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày có thêm 20 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân COVID-19 đang thở ôxy là 5 ca, tăng 4 ca so với ngày trước đó. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự Quân khu 2, Bộ Quốc phòng. Cụ thể, tại Quyết định số 1038a/QĐ-TTg ngày 11/9/2023, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 2, Bộ Quốc phòng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/9/2023. Tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 12/9/2023, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Bắc, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/9/2023. (XEM CHI TIẾT)