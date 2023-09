Bản tin 8H: Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự

TPO - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có các quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.

Mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Vượng, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp kiêm giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giữ chức Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, kể từ ngày 15/9/2023. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Hà, Chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, kể từ ngày 15/9/2023. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm; Bổ nhiệm lại ông Bùi Công Quang giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm, kể từ ngày 30/10/2023.

Ngày 18/9, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Trước đó, ngày 24/8/2023, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định về việc chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Ngày 18/9, tại trụ sở VKSND tỉnh Đắk Nông đã diễn ra lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của VKSND Tối cao. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng VKSND Tối cao đã trao quyết định bổ nhiệm ông Tạ Đình Đề - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông, thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/9/2023. Ông Tạ Đình Đề (SN 1967) từng làm Bí thư huyện đoàn Đắk R'lấp, Viện trưởng VKSND huyện Đắk R'lấp, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông.

Theo UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội), đến 17h ngày 18/9, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các địa phương ủng hộ hơn 68 tỷ đồng cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình. Đại diện UBND quận Thanh Xuân cho biết việc tiếp nhận hỗ trợ qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân là 8,5 tỷ đồng; tiếp nhận hỗ trợ qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình là hơn 59,8 tỷ đồng. Đến nay, UBND quận Thanh Xuân đã hỗ trợ các nạn nhân bằng tiền mặt hơn 7,4 tỷ đồng. Quỹ Trẻ em, Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân cũng có hỗ trợ các nạn nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình hỗ trợ 142 trường hợp (mỗi trường hợp 40 triệu đồng).

Chiều 18/9, ông Phan Thanh Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận công trình Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa bất ngờ đổ sập khi đang thi công phần sảnh trước. Sự cố khiến 2 người bị thương. Theo ông Phương, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình đã thành lập đoàn kiểm tra sự cố vụ sập công trình Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa để có hướng xử lý. Qua đánh giá ban đầu, nguyên nhân sập sảnh trước công trình là do hệ thống giàn giáo chống đỡ yếu, không chịu được sức nặng của khối bê tông, sắt thép bên trên. Đặc biệt là hệ thống dầm bê tông lớn, khối lượng trên 50 tấn. Được biết, công trình có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, do UBND huyện Tuyên Hóa làm chủ đầu tư.

Ngày 18/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 27 ca mắc COVID-19, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.623.420 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.704 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Cùng ngày có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 1 ca, giảm 1 ca so với hôm trước đó. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (19/9), ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Dự báo hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác còn duy trì nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc. Trong nhiều ngày tới, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ được dự báo tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.