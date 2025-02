Bản tin 8H: Cô gái trong clip khỏa thân rơi khỏi ô tô nói gì?

TPO - Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã triệu tập 2 người để làm rõ vụ cô gái khỏa thân rơi khỏi ô tô đang chạy trên đường gây xôn xao dư luận.

Ngày 4/2, mạng xã hội lan truyền clip hơn 2 phút ghi lại hình ảnh ô tô BKS 37A- 35xxx đang lưu thông trên đường thì cửa xe mở ra, một cô gái trong tình trạng khỏa thân từ trên xe ngã xuống đường. Lúc này ô tô dừng lại, người trên xe kéo cô gái lên rồi tiếp tục cho xe vào ngõ hẻm lối vào chung cư. Clip được cho là quay tại tuyến đường ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Công an TP Vinh (Nghệ An) đã vào cuộc xác minh, mời chủ xe Hyundai i10 và cô gái lên làm việc. Theo công an, sự việc xảy ra tối mồng 1 Tết Ất Tỵ 2025 (29/1). Cô gái này sinh năm 1980, do say rượu nên tự lột đồ chứ không bị ai bắt ép. Người kéo người phụ nữ này khi ngã ra khỏi xe là tài xế đi cùng.

Ngày 4/2, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng liên quan đến cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất. Trước đó, ngày 22/1, trên các trang mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe ô tô 4 chỗ va chạm với xe ô tô bán tải từ phía sau. Sau đó, người điều khiển xe 4 chỗ hành hung thanh niên đi trên xe bán tải làm người này bị thương. Theo Cơ quan công an, ngày 22/1, trên địa bàn xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, xảy ra xô xát giữa ông V. (là cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất) và anh T.H.Th. (ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ). Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, xác nhận ông V. bị tạm giữ hình sự. Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện cũng đình chỉ công tác đối với ông này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 5/2, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc trời rét, đến trưa và chiều trời hửng nắng. Theo dự báo, khoảng ngày 7-8/2, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta gây rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đợt không khí lạnh này kéo dài nhiều ngày. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An ngày 7-8/2 có mưa, mưa rào rải rác, nền nhiệt xuống thấp. Vùng núi cao khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Đợt không khí lạnh này cũng ảnh hưởng đến khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định, khiến khu vực khả năng có mưa rải rác từ ngày 8 đến 11/2, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Tại Hà Nội, hai ngày cuối tuần nhiệt độ thấp nhất 7-8 độ C, cao nhất 12-13 độ C.

Ngày 4/2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức công bố các quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Trần Thăng Long (Trưởng phòng Hậu cần), Đại tá Hồ Minh Thắng (Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy), Đại tá Phạm Hoài Nam (Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra), Đại tá Dương Đình Văn (Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ) và Thượng tá Tô Văn Hậu (Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn). Trong đó, Đại tá Phạm Hoài Nam còn 2 năm công tác nữa mới đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. (XEM CHI TIẾT)

Tối 4/2, lãnh đạo UBND xã Nam Anh (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Đào Văn Huy (trú xã Xuân Hồng, huyện Nam Đàn) sau 2 ngày mất tích. Thi thể anh Huy được phát hiện tại khu vực trồng keo của người dân, cách chùa Đại Tuệ hơn 300m. Trước đó hai ngày, chùa Đại Tuệ tổ chức lễ khai bút đầu xuân, anh Huy đã đến để xin sớ cầu an. Sau đó, anh đi vãn cảnh chùa và mất tích. Cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm và phát hiện xe máy của anh Huy để lại trong bãi xe chùa Đại Tuệ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 4/2, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, đến nay đơn vị đã tiếp nhận đơn xin nghỉ công tác trước tuổi của 5 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18. Trong đó, có 1 Phó trưởng Ban Tổ chức, 2 Phó trưởng Ban Tuyên giáo, 1 Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. (XEM CHI TIẾT)