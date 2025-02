Bản tin 8H: Kết quả nồng độ cồn vụ ô tô lao xuống mương khiến 7 người tử vong

TPO - Theo Công an tỉnh Nam Định, tài xế vụ ô tô lao xuống mương khiến 9 người thương vong không có chất cồn, chất ma túy trong máu.

Ngày 2/2, Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định tổ chức cuộc họp đánh giá nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến 7 người tử vong, 2 người bị thương ở phường Nam Vân (thành phố Nam Định) vào ngày 30/1 (mùng 2 Tết Ất Tỵ).Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Thiếu tá Lã Văn Tài, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát bảo vệ Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định, lái xe ngay sau ô tô gặp nạn khoảng 15 m. Sau khi hô hoán kêu cứu, Thiếu tá Lã Văn Tài cùng người dân đập cửa kính xe, kịp thời cứu 2 người bị thương đi cấp cứu, hỗ trợ đưa các nạn nhân khác lên bờ. Bước đầu công an xác định tài xế ô tô gặp nạn là N.T.D. (SN 1964, ngụ quận Ba Đình, TP Hà Nội) đi đúng phần đường, chiều đường và tốc độ cho phép. Kết quả giám định mẫu máu của bà D. không có chất cồn, chất ma túy.

Tối 2/2, chỉ huy Đội 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt số tiền 102 triệu đồng đối với tài xế Lê Văn S. và chủ xe khách BKS 36H-085.xx, đồng thời tạm giữ một xe khách. Trước đó, vào lúc 18h cùng ngày, tổ CSGT số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục CSGT, dừng kiểm tra ô tô khách BKS 36H-085.xx, đang di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - quốc lộ 45 (hướng Thanh Hóa - Hà Nội), có dấu hiệu chở quá số người quy định. Qua kiểm tra thực tế số lượng hành khách trên xe là 56 người/46 chỗ, tài xế không có giấy phép lái xe.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 3/2, Bắc Trung Bộ chuyển rét cả ngày, Quảng Bình đến Huế rét từ đêm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 11-14°C, vùng núi Bắc Bộ 8-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C, Hà Tĩnh đến Huế 15-18°C. Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất dao động 12-14°C. Ngày 3/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Từ gần sáng 3-4/2, Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Vùng núi cao khả năng xảy ra rét hại. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 2/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc xảy ra 445 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 209 người, bị thương 373 người.So với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm 258 vụ, giảm 126 người chết, giảm 232 người bị thương. Trong đó, trên đường bộ xảy ra 442 vụ, làm chết 207 người, bị thương 372 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người; đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. (XEM CHI TIẾT)

Tối 2/2 (mùng 5 Tết), Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo trong kỳ quay 1.310 của sản phẩm Mega 6/45 có một tấm vé trúng độc đắc gần 153 tỷ đồng. Bộ số may mắn trúng độc đắc: 15-20-22-29-32-36. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 137,3 tỷ đồng. Ngoài ra, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 78 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 4.285 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 64.392 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 2/2, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu cho 2 bệnh nhi trên địa bàn nghi bị ngộ độc thuốc diệt chuột. Thông tin từ người nhà bệnh nhân cho hay trước đó vào sáng cùng ngày, cháu Phan Văn Khải (4 tuổi) và chị gái là Phan Thanh Huyền (9 tuổi, cùng trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành) theo mẹ ra đồng lúa. Trong lúc mẹ đang làm việc, chị em Huyền nhặt được một chai nước lạ có màu hồng, nghĩ là nước ngọt nên cùng mở ra uống. Chỉ ít phút sau, 2 chị em rơi vào tình trạng co giật, người tím tái. Hiện cả 2 cháu bé được đưa vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)