Bản tin 8H: Biệt phái Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu sang Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chiều 24/1, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với đồng chí Thượng tá Giàng A Tằng, Trưởng Công an huyện Tam Đường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Đồng thời biệt phái công khai có thời hạn đồng chí Thượng tá Giàng A Tằng đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu.

Ngày 24/1, Công an TP Cần Thơ tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Hà Bảo Huy (SN 1982, quê quán TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an Cần Thơ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định biệt phái công khai có thời hạn Thượng tá Hà Bảo Huy, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ, đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ.

Chiều 24/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố Huế tổ chức trao quyết định nhân sự cán bộ năm 2025. Tại hội nghị, Đảng ủy quân sự thành phố Huế công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4. Trong đó trao quyết định bổ nhiệm lại đối với Đại tá Nguyễn Đình Khoa, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Thượng tá Hồ Đắc Quốc, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố giữ chức Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố. Cũng trong đợt này Đảng ủy Quân sự thành phố Huế đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với một số vị trí chủ chốt đối với Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Bộ CHQS thành phố; Ban CHQS thị xã Phong Điền, thị xã Hương Thủy, Ban CHQS huyện Quảng Điền, Phú Lộc và Phú Vang.

Tối 24/1, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ việc người đàn ông rơi từ tầng 3 tiệm vàng. Vụ việc xảy ra khoảng 18h cùng ngày, tại tiệm vàng B.N. trên đường Quang Trung (TP Buôn Ma Thuột). Người đàn ông tử vong được xác định là anh N.C.T. (SN 1994, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Nhân chứng kể lại anh T. xông vào tiệm vàng trong tình trạng trên cổ có chảy máu và cầm một con dao lớn. Thấy vậy, ông chủ tiệm chạy lên lầu 2. Người đàn ông cầm dao đi theo, rồi ra ban công của tầng 3 căn nhà đứng múa máy. Một lúc sau, người này cúi xuống lan can, rơi xuống đất, tử vong tại chỗ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 25/1 (tức 26 tháng Chạp), đợt không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Từ 26/1 (27 tháng Chạp), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Trung Trung Bộ từ đêm 26/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội và các tỉnh, thành Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến 9-12°C, vùng núi Bắc Bộ 6-8°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C, Quảng Bình đến Huế 14-17°C, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 16-19°C. Từ đêm 25/1 đến ngày 26/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 26-28/1 (tức đến 29 Tết), Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Tối 24/1, lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết đã xác định có 3 công nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty CP xi măng Sông Lam 2 (xã Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) vào chiều cùng ngày.Theo đó, khoảng 15h chiều 24/1, một nhóm 6 công nhân vào tiến hành dọn vệ sinh Silo đựng xi măng cuối năm. Trong lúc anh Nguyễn H.Ng., anh Trần V.H. và anh Thái B.M. (cùng trú tại tỉnh Nghệ An) đang dọn dẹp, lượng lớn xi măng trong Silo bị sập xuống vùi lấp cả 3 người. Phát hiện sự việc, những người xung quanh lập tức tìm cách cứu 3 công nhân ra ngoài. Tuy nhiên do bị lượng xi măng lớn vùi lấp, cả 3 đã tử vong.